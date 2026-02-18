Documentul publicat de Ministerul Energiei arată clar ce ne așteaptă de la 1 aprilie

Ministerul Energiei a publicat, marți seară, Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile aplicabile clienților finali casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027.

Inițiatorii arată că, pe 31 martie 2026, încetează măsurile temporare de sprijin stabilite de Guvern prin Ordonanța de urgență nr. 6/2025.

Actul normativ vizează măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025 – 30 iunie 2025 și cele pentru clienții din piața de gaze naturale în intervalul 1 aprilie 2025 – 31 martie 2026, precum și modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Sursa citată arată că un alt factor care a influențat prețurile la gaze naturale la nivel național a fost iarna, care a fost mai rece decât în ultimii ani. Temperaturile scăzute au dus la creșterea consumului de resurse energetice pentru încălzire și pentru producerea energiei electrice, unde cererea a fost, de asemenea, mai mare. În a doua jumătate a lunii ianuarie 2026, România a traversat cel mai puternic val de frig din ultimii zece ani în regiunile sudice, inclusiv în București.

„Chiar daca Romania a gestionat bine depozitele de gaz, temperaturile scazute la nivel european au condus la golirea accelerată a depozitelor de gaze la nivel european, o scadere cu 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce va conduce la un efort sporit pentru refacerea stocurilor de gaze naturale necesare sezonului de iarnă 2026-2027. Dat fiind sprijinul pe care România îl acordă constant Republicii Moldova pentru asigurarea necesarului de gaze naturale şi energie electrică, şi acesta reprezintă un element care a pus presiune asupra Sistemului Energetic Naţional şi a sectorului gazelor naturale, din punct de vedere a disponibilităţii resurselor necesare”, se mai arată în Nota de fundamentare.

De asemenea, inițiatorii proiectului arată că ofertele publicate de furnizorii de gaze naturale pe comparatorul ANRE, pentru livrări după 1 aprilie 2026 către consumatorii casnici, indică prețuri cu până la 20% mai mari decât plafonul actual. Principalii furnizori, care dețin o cotă de piață cumulată de peste 90% în sectorul casnic, afișează oferte cu prețuri cu cel puțin 8% mai mari decât plafonul actual.

„În aceste condiţii, pentru a nu agrava nivelul de săracie energetică la nivel naţional şi pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptata a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale acordate în perioada noiembrie 2021- martie 2026, pentru consumatorii casnici, astfel încât tranziţia către piaţa liberalizata de gaze naturale să se producă treptat, pentru a evita o destabilizare la nivelul participanţilor la piaţă, iar înainte de liberalizarea completa să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectaţi de sărăcia energetică”, au anunțat inițiatorii.

Inițiatorii afirmă că „liberalizarea abruptă a pieţei de energie electrica la 1 iulie 2025 a avut un impact direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei, conform BNR, liberalizarea completă la 1 aprilie 2026 a pietei de gaze naturale poate avea acelasi efect nedorit”.

„De mentionat este si faptul ca în anul 2027, concomitent cu expirarea perioadei de aplicare a prezentului act normativ, Romania va începe exploatarea resurselor de gaz din perimetrul Neptun Deep, ceea ce aproape va dubla producţia de gaz domestic si va crea premisele creşterii lichidităţii pieţei angro de gaze naturale”, a mai anunțat ministerul Energiei.

OUG prevede că, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, fiecare furnizor stabilește prețul final facturat la gaze naturale pentru clienții casnici și pentru producătorii de energie termică, exclusiv pentru cantitatea utilizată la producerea energiei termice destinate populației în centralele de cogenerare și în centralele termice, după caz:

componenta de achiziție, stabilită potrivit art. 2 din actul normativ;

componenta de furnizare, stabilită potrivit art. 3;

tarifele reglementate sau stabilite conform reglementărilor ANRE, valabile pe perioada aplicării ordonanței, pentru serviciile prestate de către operatorii sistemelor de distribuţie şi transport al gazelor naturale, cu excepția celor incluse în componenta de achiziție, precum și tarifele pentru accesul la conductele din amonte sau pentru distribuția din sisteme închise, după caz;

componentele reprezentate de TVA şi accize.

Potrivit ministerului, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfășoară activități de extracție onshore și/sau offshore și vânzare au obligația să livreze la prețul de 110 lei/MWh gazele rezultate din producția internă către furnizori și producătorii de energie termică, pentru cantitățile utilizate la producerea energiei termice destinate populației, inclusiv către cei care cumpără direct de la producător (PET client direct), în următoarea ordine de prioritate:

între 1 aprilie 2026 și 31 octombrie 2026, cantitățile necesare furnizorilor pentru constituirea stocului minim destinat consumului casnic din perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027;

„în perioada 1 aprilie 2026-31 octombrie 2026, necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar, în perioada 1 noiembrie 2025-31 martie 2026, consumului producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET şi consumului PET client direct, după caz, stabilit conform anexei nr. 1 din prezentul act normativ”;

între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, necesarul pentru consumul curent al clienților casnici;

între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027, necesarul pentru consumul curent al producătorilor de energie termică și al PET client direct.