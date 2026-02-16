Ministrul Energiei, informații despre lucrările de la barajul Vidraru

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat, azi, că alimentarea cu apă a unei localități din România nu depinde de entitatea pe care o conduce și sunt mai mulți factori implicați în acest proces. Ministrul a spus, într-o conferință de presă, că lucrările efectuate la Barajul Vidraru se desfășoară conform graficului.

„Am fost la o dezbatere parlamentară extrem de importantă, în care am prezentat argumente care ţin de sectorul energetic naţional. Ca să fie foarte clar, nu Ministerul Energiei se ocupă de furnizarea de apă pentru o localitate din România. Acest lucru depinde de foarte multe entităţi şi, ceea ce este evident, este faptul că lucrarea de care aveam nevoie, cea de la Barajul Vidraru, care trebuia să se facă altfel, puneam în pericol tot ce însemna zona din aval de barajul Vidraru, plus riscul de producţie a energiei electrice.

Aceasta investiţie am făcut-o acum 30 de ani. Mai departe, văzând situaţia de la Paltinu, în decembrie a făcut alte 3 întâlniri, cu toţi factorii implicaţi şi ei, de la Hidroelectrica, au avut inclusiv debite reduse la sub jumătate, pe cât posibil, pentru a reduce turbiditatea”, a afirmat ministrul Energiei.

Proiectul a fost demarat în anul 2017 existau toate avizele și trebuiau făcute anumite investiții în stația de epurare. „Noi suntem aici şi asta a fost concluzia dezbaterii parlamentare, atât cu puterea cât şi cu opoziţia, ca să găsim soluţii acolo unde sunt probleme. Ceea ce pot să vă spun sigur este că lucrările se desfăşoară conform graficului, au fost modificaţi anumiţi parametri pentru a elimina mai puţină apă din barajul Vidraru şi s-au folosit inclusiv scafandri pentru a înlocui o parte din sistemele hidroenergetice ale lacului, tocmai pentru a sculpta perioada în care se fac aceste lucrări”, a spus Bogan Ivan.

„Până la 31 martie, ei au termen să termine lucrarea de bază, urmând ca după 31 martie, odată cu venirea sezonului cald şi cu topirea zăpezilor şi creşterea precipitaţiilor, să se ajungă la începerea procesului de umplere a lacului, care ar trebui să fie finalizată până la finalul anului. Odată folosirea apei într-o gură de captare superioară, unde apa este deja decantată, va duce la o apă mult mai curată, care ajunge să intre în sistemul de distribuţie apei”, a mai afirmat ministrul.