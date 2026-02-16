Universitatea Babeș-Bolyai majorează taxele, pe fondul inflației. Actualii studenți nu vor fi afectați

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a anunțat că alinierea taxelor la nivelul alocației bugetare se va aplica doar noilor studenți din toamna anului 2026, iar cursanții actuali nu vor fi afectați.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a transmis, luni, 16 februarie 2026, că alinierea taxelor de școlarizare la nivelul alocației bugetare nu va afecta studenții care sunt deja înscriși.

Potrivit comunicatului oficial, modificările vor fi aplicate doar studenților care vor fi admiși începând din toamna anului 2026 la unul unul dintre ciclurile de studii (licenţă, master, doctorat). Studenții actuali vor continua să plătească taxa stabilită la momentul admiterii, fără nicio majorare pe durata întregului ciclu de studii.

“Alinierea taxelor a fost propusă în conformitate cu cerinţele legii şi ale contractului instituţional încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi universităţile publice din România va fi realizată etapizat, iar studenţii actuali ai UBB nu vor fi afectaţi în niciun fel de această decizie până la finalizarea ciclului de studii, ei urmând să continue cu taxa valabilă în momentul în care au fost admişi”, se arată în comunicat.

Senatul universității a aprobat luni, 16 februarie 2026, noul regulament de taxe, care prevede ajustarea taxelor conform cerințelor legale și ale contractului instituțional dintre Ministerul Educației și Cercetării și universitățile publice.

Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă de aliniere a taxelor la nivelul celor stabilite încă din 2019. Hotărârea inițială, adoptată ca principiu prin Hotărârea nr. 108/21.07.2025, viza eficientizarea activităților academice, de cercetare și administrative și introduce acum cuantumurile exacte în Regulamentul de taxe, așa cum au fost propuse și aprobate de fiecare facultate a UBB.

Reprezentanții conducerii UBB subliniază că ajustarea taxelor este o măsură obligatorie, adoptată în conformitate cu prevederile legale și regulamentele instituționale. Scopul este de a menține condiții optime pentru cercetare, predare, studiu și cazare.

Deși alte universități comparabile din România au majorat taxele aproape anual, UBB a amânat ajustările între 2019 și 2026 pentru a nu pune presiune suplimentară asupra studenților, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19.

“Ajustarea este însă absolut obligatorie acum, impusă de prevederile legale, dar şi în condiţiile dublării cheltuielilor pentru utilităţi şi întreţinere, precum şi în condiţiile alocării unor sume semnificative pentru protecţia socială a studenţilor şi pentru susţinerea, prin burse speciale, a activităţilor acestora”, a mai precizat conducerea UBB.

Conform sursei citate, cuantumurile noilor taxe vor fi aplicate treptat în decursul următorilor doi ani universitari și nu vor depăși nivelul alocației bugetare, stabilit la 6.500 de lei pe an universitar pentru studiile de licență și master.

Studenții admiși pe locurile cu taxă care plătesc integral taxa de școlarizare la confirmarea locului sau până pe 15 octombrie (pentru studenții din anii mai mari) vor beneficia de o reducere de 10%.

De asemenea, proiectul de hotărâre stabilește că taxa de admitere și procesare nu va depăși 400 de lei pentru candidații români și cei din statele membre UE/SEE, iar pentru admiterea la doctorat, taxa maximă propusă este de 500 de lei.