O bacterie periculoasă, descoperită în apa de la Curtea de Argeș. A fost emis mesaj RO-Alert

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis locuitorilor din zona Curtea de Argeș, după ce în apa din rețeaua de distribuție a fost depistată bacteria Clostridium perfringers. Autoritățile recomandă oprirea imediată a utilizării apei pentru consum uman și animal, dar și pentru igiena personală. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a confirmat că bacteria a fost detectată în probele de apă recoltate pe 6 februarie din trei puncte de consum din municipiu

În mesajul de avertizare, argeșenii sunt îndemnați să bea apă doar din sursele puse la dispoziție de autoritățile locale.

„Consumaţi doar apă din sursele puse la dispoziţie de autoritatea locală, izvoare verificate sau apă îmbuteliată. Începând cu 10.02.2026 ora 21:00 se va sista total furnizarea apei timp de 24 de ore pentru realizarea unor lucrări”, se arată în mesajul de avertizare.

Direcția de Sănătate Publică Argeș a anunțat că apa din rețeaua publică nu mai este sigură pentru băut și poate fi folosită doar în scop menajer, cum ar fi vasul de toaletă.

Având în vedere situația actuală, Spitalul Municipal din Curtea de Argeș primește apă de la o cisternă pusă la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Problemele au fost amplificate de o creștere a turbidității apei după tranzitarea controlată a unei viituri prin Barajul Vidraru, care a dus la colmatarea filtrelor de la stația de tratare Cerbureni. În data de 5 februarie, s-a luat decizia de a spăla trei filtre, pentru a nu opri complet stația și a asigura apă filtrată în rețea.

„S-a luat această decizie pentru a nu opri staţia, întrucât populaţia nu avea făcute rezerve de apă. Acest lucru s-a resimţit în reţeaua de distribuţie în data de 6 februarie 2026, când turbiditatea apei a crescut. După această operaţiune atât societatea cât şi DSP au prelevat probe. Din raportul nostru de încercare, dar şi din cele comunicate de DSP, reiese că apa nu mai corespunde din punct de vedere fizico-chimic şi nici microbiologic”, au arătat reprezentanții societății de furnizare a apei.

Societatea Aquaterm a aplicat, în perioada 6–8 februarie, o dezinfecție suplimentară a rețelei cu clor, urmând ca în zilele următoare să fie recoltate noi probe pentru verificarea situației.

„Precizăm că potrivit ultimului raport de încercare din data de 6 februarie 2026 pentru proba din 4 februarie 2026 transmisă la DSP, apa din reţeaua de distribuţie nu conţinea bacterii, rezultatul fiind negativ inclusiv la clostridium pe care îl determinăm în doua probe pe săptămână. (…) Apa rămâne în continuare nepotabilă şi nu este bună de băut sau gătit şi poate fi utilizată în scopuri menajere”, a mai transmis Aquaterm.

Din cauza turbidității crescute și a deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa din rețeaua care deservește Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești, cu circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025. Conform informării, Hidroelectrica a efectuat deversări controlate în ultimele luni pentru lucrările de retehnologizare a amenajării hidroenergetice, iar Aquaterm a avertizat încă din 10 noiembrie că turbiditatea apei brute depășea capacitatea de filtrare a stației de tratare Cerbureni.