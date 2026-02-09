Politica

Ministrul Energiei, audiat în Camera Deputaților pe tema apei din Curtea de Argeș

Ministrul Energiei, audiat în Camera Deputaților pe tema apei din Curtea de ArgeșBogdan Ivan. Sursă foto: Facebook
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va fi prezent luni, de la ora 16:00, la „Ora Guvernului”, la solicitarea grupului USR, pentru a răspunde întrebărilor legate de criza apei potabile din județul Argeș, potrivit Camerei Deputaților.

Ministrul Energiei, la Camera Deputaților

Invitarea ministrului vine în contextul situației dificile cu care se confruntă locuitorii municipiului Curtea de Argeș și ai localităților învecinate, care de aproape trei luni sunt nevoiți să se descurce fără apă potabilă continuă.

USR a anunțat încă din 4 februarie că va solicita prezența ministrului, cerând detalii despre măsurile concrete luate de Ministerul Energiei și Hidroelectrica, compania responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru.

Partidul a precizat că „miile de locuitori din Municipiul Curtea de Argeș și localitățile limitrofe se confruntă cu o situație extrem de dificilă de trei luni de zile și au nevoie să cunoască măsurile concrete pe care le iau pentru rezolvarea situației”.

Criza apei din Argeș, în prim plan

Liderul deputaților USR, Diana Stoica, a subliniat gravitatea situației și a criticat lipsa de comunicare clară către populație.

„Ce nu știm și vrem să aflăm este ce măsuri ia Hidroelectrica, companie din subordinea Ministerului Energiei, pentru a preîntâmpina apariția unor situații precum cea de la barajul Vidraru și care sunt acțiunile întreprinse pentru rezolvarea problemelor.

Asta vrem să aflăm de la ministrul Bogdan Ivan, să vedem ce soluții sunt, pentru că este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiți, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane și sticle și nimeni să nu le spună care e orizontul de timp în care lucrurile vor reveni la normal.”

Criza apei din Argeș a ridicat semne de întrebare legate de responsabilitățile instituțiilor implicate. Hidroelectrica gestionează atât administrarea barajului Vidraru, cât și lucrările de modernizare ale acestuia, în timp ce operatorul local, Aquaterm SA, este responsabil de tratarea și distribuția apei potabile și se află sub coordonarea Consiliului Local Curtea de Argeș.

Parlamentarii cer soluții

Problemele tehnice, combinate cu lipsa unei informări eficiente către populație, au generat nemulțumiri considerabile în rândul cetățenilor.

Dezbaterile programate la Camera Deputaților vor oferi ocazia parlamentarilor să afle ce soluții imediate și pe termen lung propune ministerul pentru restabilirea aprovizionării cu apă potabilă și pentru prevenirea unor situații similare în viitor.

Conform ordinii de zi, tema dezbaterii va fi clară: prezentarea planului de măsuri și acțiuni concrete implementate de Ministerul Energiei și Hidroelectrica pentru remedierea crizei și pentru asigurarea continuității furnizării apei potabile.

1
