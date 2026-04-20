În ziua votului PSD, site-ul Camerei Deputaților nu funcționează

Încă din seara de 19 aprilie 2026, după ora 22.00, site-ul Camerei Deputaților era nefuncțional. Problema persistă și la această oră. Site-ul Senatului României funcționezază fără probleme.

Pe 20 aprilie 2026, ora 17.00, PSD va decide la Palatul Parlamentului dacă mai acordă sprijin politic Guvernului Bolojan.

Teoretic, din cei 5 000 membri ai PSD care vor participa la ședință, doar 200 vor fi prezenți fizic la Palatul Parlamentului, ceilalți conectându-se on-line. Ședința se numește „Momentul Adevărului”.

PNL va avea o ședință la ora 18.00, la sediul PNL din Modrogan iar USR va avea o ședință, scrie DIGI 24 TV, la Vila Lac, la ora 18.30.

Anunțul deciziei va fi făcut la ora 19.00, când principalele televiziuni generaliste au cel mai important buletin de știri al zilei.

Dacă PSD va decide să părăsească Guvernul, Ilie Bolojan are la dispoziție 3 zile să își depună mandatul. Dacă pe 23 aprilie, Ilie Bolojan decide să rămână la Palatul Victoria, miniștrii PSD vor demisiona.

În timp ce de la ora 18.00, susținătorii lui Ilie Bolojan vor să organizeze un miting în Piața Victoriei, surse politice afirmă că Premierul va demite toți secretarii de stat, prefecții și alți politicieni ai PSD, iar în locul miniștrilor PSD va plasa tehnocrați ca interimari pentru 45 de zile.