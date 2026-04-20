Ilie Bolojan: Miniștrii PSD pot fi înlocuiți dacă partidul se retrage din Guvern

Premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, a transmis un nou mesaj către partenerii de coaliție. El a afirmat că, în cazul retragerii social-democraților, miniștrii PSD ar putea fi înlocuiți. De asemenea, șeful Guvernului a dat asigurări că își va continua activitatea până la o eventuală moțiune.

Șeful Executivului a atras atenția că nu poate colabora cu membri ai Guvernului care își atacă propriul premier în spațiul public.

„Gândiţi-vă că, în condiţiile în care ai oameni care reprezintă Guvernul care îl critică pe premier prin postări, ceea ce nu se face în niciun guvern din lumea asta, atunci, dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai, eliberându-i din funcţie. (…)

Oamenii care nu înţeleg că a fi într-un guvern înseamnă şi un act de responsabilitate şi de decenţă publică, vă daţi seama că, dacă nu te poţi baza pe ei, indiferent ce guvern este, decizia raţională este să îi înlocuieşti”, a declarat Bolojan.

Șeful Executivului a adăugat că, într-o primă etapă, atribuțiile miniștrilor retrași vor fi preluate temporar de alți membri ai Cabinetului. Potrivit acestuia, scopul principal în acest caz ar fi evitarea blocajelor administrative într-un moment sensibil pentru economie.

„În condiţiile în care s-a întâmplat o astfel de situaţie, pe care (…) nu mi-o doresc, pentru că cred că n-avem nevoie de o criză, atunci vom proceda conform reglementărilor constituţionale şi, cel puţin într-o primă etapă, dacă vor fi retraşi miniştrii, alţi membri ai Cabinetului vor prelua portofoliile care se vacantează în urma retragerii miniştrilor”, a afirmat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că funcționarea Guvernului în perioada următoare este esențială, în contextul presiunilor legate de gestionarea fondurilor europene și de necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare. El a explicat că procesul de ajustare a cheltuielilor a fost gândit etapizat, inclusiv pentru acest an, însă a avertizat că necontinuarea reformelor ar putea afecta negativ evoluțiile financiare din a doua parte a anului.

„Este important ca Guvernul să lucreze în perioada următoare, pentru că v-am spus că avem problema fondurilor europene, avem problema reducerilor de cheltuieli pe care trebuie să le facem… Gândiţi-vă că noi am lăsat partea de reduceri de cheltuieli să se facă etapizat, inclusiv anul acesta. Dacă nu ne vom reduce cheltuielile în continuare, prin închiderea reformelor care sunt începute, atunci, în mod evident, datele financiare din a doua parte a anului vor arăta diferit faţă de ceea ce s-a proiectat”, a continuat el.

În același timp, premierul a atras atenția asupra riscurilor externe, menționând impactul potențial al crizei generate de conflictul din Golf, în special prin creșterea prețurilor la carburanți, cu efect direct asupra inflației și, implicit, asupra stabilității economice generale.

Premierul susține că Executivul își va continua activitatea în baza prevederilor constituționale, până la o eventuală demitere prin Parlament. În opinia sa, stabilitatea este esențială într-un context economic fragil.

De asemenea, el a susținut că menținerea Guvernului reprezintă un gest de responsabilitate, nu o încercare de a rămâne la putere, în condițiile în care nu există soluții concrete și sustenabile pentru depășirea crizei.

„Vom proceda conform prevederilor constituţionale. Cât timp guvernul nu este demis de către Parlament, printr-o moţiune de cenzură, el va funcţiona în termenele care sunt prevăzute de Constituţie. Acesta este un act de responsabilitate pentru ţara noastră, practic, nu o agăţare de funcţie, pentru că, v-am spus, dacă ar fi nişte soluţii la această criză, dacă dacă am vedea nişte propuneri, nu doar declaraţii generale, ce nu s-a făcut bine, ce se poate face, dar nu propuneri care n-au niciun fundament financiar în spate, pentru că asta le ştie toată lumea. Nu ne mai putem permite să facem acest lucru”, a continuat șeful Executivului.

Totodată, liderul PNL a explicat că tensiunile actuale sunt generate și de măsurile luate pentru corectarea unor dezechilibre din sistem, subliniind că, fără eliminarea pierderilor cronice și a „găurilor” din buget, orice efort de creștere a veniturilor sau reducere a cheltuielilor devine ineficient.

„ De asemenea, am mai spus, mai e un motiv pentru care sunt toate tensiunile pe care le vedem, ţine de un deranj pe care în calitate de premier l-am generat. Gândiţi-vă că, indiferent de câte taxe aduni, indiferent câte economii faci, dacă nu astupi nişte găuri, dacă nu elimini nişte pierderi cronice, n-ai făcut nimic şi am învăţat asta din cei 20 de ani de administraţie”, a mai spus liderul PNL.