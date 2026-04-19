Poliția de Frontieră și IGPR dezmint că i-ar fi tratat preferențial pe Bogdan Ivan și Radu Oprea. Reacțiile celor doi oficiali

Poliția de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției Române au anunțat duminică că informațiile potrivit cărora ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, ar fi cerut intervenția poliției pentru a evita rândul la controlul de securitate pe Aeroportul din Timișoara sunt false, în timp ce cei doi oficiali au reacționat public și au respins acuzațiile.

Reprezentanții Poliției de Frontieră și ai Poliției Române au transmis precizări după apariția unor informații în spațiul public potrivit cărora cei doi oficiali ar fi „chemat la ordin” șeful de tură al poliției pentru a li se facilita accesul fără a sta la rând.

„Informaţiile transmise sunt false şi nu au legătură cu realitatea. Reprezentanţii Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră nu au fost contactaţi şi nu au atribuţii în organizarea cordonului de trecere”, au transmis aceștia.

Ștefan Radu Oprea a respins acuzațiile și a susținut într-o postare pe Facebook că a urmat procedurile obișnuite din aeroport, fără a beneficia de vreun tratament preferențial.

„Sunt indignat pentru că un mincinos încearcă să îmi ia dreptul de a mă comporta ca un om normal. Citesc că aş fi cerut în Aeroportul Timişoara să trec prin altă parte, nu pe la controlul de securitate normal. Fals, minciună, neadevăr! Am trecut perfect normal ca oricare om prin controlul de securitate. De altfel, aşa cum o fac de fiecare dată când călătoresc cu avionul. Înţeleg de ce se intâmplă acum ca dezinformarea, minciuna să fie principala armă a «propagandei», dar voi contiuna să stric narativul comportându-mă firesc şi normal”, a scris acesta.

La rândul său, Bogdan Ivan a calificat informațiile drept „un fake-news grosolan” și a negat orice intervenție asupra personalului din aeroport.

„Nu am abordat niciun oficial al poliţiei de frontieră sau pe oricine altcineva ca să cer un tratament diferit. Este jenant cât de jos poate ajunge discuţia în contextul politic inflamat al acestor zile. M-aş fi bucurat ca acel activist să zică că şi eu şi Radu Oprea am avut bilete la economic, după ce am fost pe şantierul termocentralei de la Mintia, Hunedoara. Care va produce din acest an 1700 MW. Şi care va face ca preţul energiei electrice să scadă pentru români şi pentru companiile româneşti. În rest, aleg să ignor aceste atacuri mărunte şi să mă ocup de ceea ce contează cu adevărat: producţia de energie, capacităţile de stocare şi investiţiile de miliarde de euro în sistemul energetic naţional. Asta contează!”, a susţinut Ivan în postarea sa.

Situația a fost relatată pe Facebook de Csizmarik Francisc, secretarul Asociației Generație Tânără România (GTR), care a susținut că i-ar fi văzut pe cei doi oficiali evitând traseul obișnuit destinat pasagerilor.

„Știți că atunci când te îmbarci la Timișoara, ca om normal, trebuie să parcurgi un traseu șerpuitor care te duce până la poarta unde are loc controlul poliției. Ei bine, un grup de trei persoane dintre care i-am recunoscut pe Radu Oprea și Bogdan Ivan au ales să îl cheme pe șeful de tură al poliției să îndepărteze cordoanele culoarului pentru ca domniile lor să o ia pe direct. Când ești GREU, e anevoios să parcurgi același traseu ca orice om normal”, a scris acesta.

Acesta a precizat că se afla în aeroport pentru a conduce un reprezentant al unui organism internațional, care ar fi respectat traseul obișnuit al pasagerilor.

Bogdan Ivan și Ștefan Radu Oprea s-au aflat sâmbătă la Timișoara, unde a avut loc ultima întâlnire regională înaintea unei decizii interne a partidului privind susținerea premierului Ilie Bolojan. Controversa a apărut în acest context, după relatarea publică a incidentului și reacțiile ulterioare ale instituțiilor și ale celor implicați.