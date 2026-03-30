Ştefan Radu Oprea, după întâlnirea PSD: Culpabilizarea la grămadă a aleșilor locali este o greșeală

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea (PSD), a declarat duminică seară, în linie cu pozițiile exprimate de alți lideri social-democrați, că un guvern responsabil trebuie să identifice soluții corecte pentru economie și pentru oameni, subliniind că actuala abordare este greșită. „Majoritatea celor care au intervenit în discuții au spus răspicat că astăzi coaliția de guvernare merge într-o direcţie greșită”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ştefan Radu Oprea: „Coaliția de guvernare merge într-o direcție greșită"

Secretarul general al Guvernului a afirmat, după întâlnirea regională a organizațiilor PSD din regiunea Sud-Est, că majoritatea celor care au intervenit în discuții au spus că actuala coaliție de guvernare merge într-o direcție greșită.

„Majoritatea celor care au intervenit în discuții au spus răspicat că astăzi coaliția de guvernare merge într-o direcție greșită. Culpabilizarea la grămadă a aleșilor locali, fie că vorbim despre primari sau președinți de consilii județene, este o greșeală”, a spus acesta.

„Un guvern responsabil este obligat să găsească soluții corecte pentru economie și pentru oameni"

Ştefan Radu Oprea a afirmat că este o greșeală confundarea economiei românești cu o companie în insolvență, în care restructurarea se face prin tăieri și închiderea unor activități.

Ajutorul de șomaj în 2026. Tot ce trebuie să știi înainte să depui dosarul
Posibile tensiuni între Teheran și Beijing. Nave chinezești, întoarse din drum în Strâmtoarea Ormuz
„Rezultatele se văd: creșterea șomajului cu 55.000 de lucrători, scăderea consumului cu 25% sau a cifrei de afaceri din industrie. Un guvern responsabil este obligat să găsească soluții corecte pentru economie și pentru oameni, să facă lucrurile suportabile în acest context geopolitic încărcat”, a mai spus acesta.

Ce scenarii sunt luate în calcul

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, la întâlnirea de la Brăila, niciun coleg nu a susținut ca social-democrații să continue în același mod după 20 aprilie. Acesta a reluat cele trei scenarii posibile după această dată: intrarea în Opoziție, modificări în Coaliție sau menținerea la guvernare în aceeași formulă.

„Nu a fost nici măcar unul dintre vorbitori, până să ies din sală, să spună că trebuie să continuăm în acelaşi mod. Că e o opoziţie totală, că facem lucrurile în alt mod în cadrul coaliţiei, e altceva, dar nu a fost nici măcar unul care să spună hai să rămânem aşa cum suntem acum”, a afirmat Grindeanu.

Stiri calde

08:01 - Ajutorul de șomaj în 2026. Tot ce trebuie să știi înainte să depui dosarul
07:49 - Posibile tensiuni între Teheran și Beijing. Nave chinezești, întoarse din drum în Strâmtoarea Ormuz
07:43 - Evenimentul Istoric Nr.97 dezvăluie culisele materializării unității și independenței românești
07:39 - Trump despre eliminarea liderilor din Iran: „Este cu adevărat o schimbare de regim. Aș prefera să iau petrolul din Ir...
07:32 - Cinci zodii dau lovitura în săptămâna 30 martie – 5 aprilie. Astrologii anunță câștiguri și reușite pentru ei
07:19 - Makaveli a părăsit România de teama unor înscenări. Ce a spus despre Anca Alexandrescu și George Simion

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat

Proiecte speciale