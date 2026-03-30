Ştefan Radu Oprea, după întâlnirea PSD: Culpabilizarea la grămadă a aleșilor locali este o greșeală

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea (PSD), a declarat duminică seară, în linie cu pozițiile exprimate de alți lideri social-democrați, că un guvern responsabil trebuie să identifice soluții corecte pentru economie și pentru oameni, subliniind că actuala abordare este greșită. „Majoritatea celor care au intervenit în discuții au spus răspicat că astăzi coaliția de guvernare merge într-o direcţie greșită”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Secretarul general al Guvernului a afirmat, după întâlnirea regională a organizațiilor PSD din regiunea Sud-Est, că majoritatea celor care au intervenit în discuții au spus că actuala coaliție de guvernare merge într-o direcție greșită.

„Majoritatea celor care au intervenit în discuții au spus răspicat că astăzi coaliția de guvernare merge într-o direcție greșită. Culpabilizarea la grămadă a aleșilor locali, fie că vorbim despre primari sau președinți de consilii județene, este o greșeală”, a spus acesta.

Ştefan Radu Oprea a afirmat că este o greșeală confundarea economiei românești cu o companie în insolvență, în care restructurarea se face prin tăieri și închiderea unor activități.

„Rezultatele se văd: creșterea șomajului cu 55.000 de lucrători, scăderea consumului cu 25% sau a cifrei de afaceri din industrie. Un guvern responsabil este obligat să găsească soluții corecte pentru economie și pentru oameni, să facă lucrurile suportabile în acest context geopolitic încărcat”, a mai spus acesta.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, la întâlnirea de la Brăila, niciun coleg nu a susținut ca social-democrații să continue în același mod după 20 aprilie. Acesta a reluat cele trei scenarii posibile după această dată: intrarea în Opoziție, modificări în Coaliție sau menținerea la guvernare în aceeași formulă.

„Nu a fost nici măcar unul dintre vorbitori, până să ies din sală, să spună că trebuie să continuăm în acelaşi mod. Că e o opoziţie totală, că facem lucrurile în alt mod în cadrul coaliţiei, e altceva, dar nu a fost nici măcar unul care să spună hai să rămânem aşa cum suntem acum”, a afirmat Grindeanu.