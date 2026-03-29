Grindeanu a cerut Guvernului să adopte urgent măsuri pentru reducerea prețului combustibililor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut Guvernului să ia cât mai rapid o decizie privind prețul combustibililor. „Somez încă o dată pe prim-ministru, şi pe ministrul Finanţelor, şi Guvernul în ansamblu, urgent, să adopte măsurile prin care se atenuează acest şoc al creşterii preţurilor”, a spus acesta.

Grindeanu: „Guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru datele care îţi intră la finanţe”

Liderul PSD a afirmat că, în această perioadă, la bugetul de stat se încasează sume mari din majorările aplicate prețului combustibililor.

„Știu că unora care stau doar şi privesc guvernarea României doar din punct de vedere contabil, s-ar putea să le placă. Până la urmă tu guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru datele care îţi intră la finanţe. Şi guvernezi pentru ca oamenii să trăiască mai bine”, a afirmat acesta.

Grindeanu: Am discutat de mai multe ori cu premierul despre această tema

Președintele PSD a cerut din nou prim-ministrului, ministrului Finanțelor și Guvernului să adopte de urgență măsuri care să atenueze șocul creșterii prețurilor, astfel încât „românii să beneficieze de ceea ce beneficiază aproape toţi europenii şi nu doar europenii”.

„Aproape în toate ţările a intrat în vigoare o schemă de acest tip, prin care s-au redus preţurile. E prea mult, e o lună de zile de când am avut coaliţie şi Bogdan Ivan a prezentat cele cinci variante. Decizia nu poate să se ia decât de la vârful Guvernului, nu din altă parte”, a explicat acesta.

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Întrebat dacă a discutat cu premierul pe această temă, Grindeanu a spus că au avut numeroase discuții.

„Au fost discuţii nenumărate în această perioadă. (...) În săptămâna când s-a aprobat bugetul, acum vreo zece zile, am pus la dispoziţie biroul meu să discute ministrul Energiei, cu ministrul Finanţelor, sperând că imediat se iese cu această ordonanţă şi că imediat după buget vom avea această ordonanţă. Speranţa mea a fost deşartă. Mâine eu chiar sper să se ia o decizie şi să îşi schimbe Guvernul viteza cu care ia decizii”, a afirmat liderul PSD.

Măsurile propuse de ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că luni va avea loc o ședință privind prețul combustibililor și a reiterat că a propus două măsuri: diminuarea TVA sau reducerea proporțională a accizei.

Premierul a anunțat că, „până la finalul zilei de luni”, va fi adoptat un nou set de măsuri pentru reducerea prețurilor la carburanți, cel mai probabil prin reducerea accizei.

