Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat

Ilie Bolojan are o mare problemă vizibilă și pe care nu o poate rezolva. Premierul României nu se pricepe la economie. Dar, mai rău este că nu vede decât într-o direcție și nu e maleabil în gândire. Dan Andronic și Radu Coșarcă au discutat, vineri, în podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România despre acțiunile cu mari implicații, ale șefului Executivului.

Care trebuie să gestioneze o situație de criză profundă fără să înțeleagă procese fundamentale ale economiei. În aceste condiții, fundamentali sunt consilierii pe care îi are prim-ministrul în acest domeniu.

„Din punctul meu de vedere. Unde greșește Ilie Bolojan: Că nu se pricepe la economie. Pot să accept că nu te pricepi, dar contează atunci care sunt sfătuitorii pe care îi ai. Unde te duci să întrebi? Că nu te pricepi, da? Sau priceperea ta este extrem de limitată. Una este când conduci un oraș și un județ micuț și alta este când te duci să conduci o țară. Unde fiecare bobârnac pe care îl dai poate să aibă efect de domino”, a spus Dan Andronic.

Dar, jurnalistul a remarcat o problemă gravă la premierul României. Care ține de gândire obtuză și de imposibilitatea de-a schimba direcția.

„Bolojan mi se pare că greșește la încăpățânare. Dar în încăpățânare, nu în sensul că e un tip, ci pur și simplu are o viziune de cal cu ochelari. Care nu vede decât așa. Nici măcar nu se întoarce dreapta-stânga. Nu încearcă să înțeleagă că poate nu totul trebuie aplicat după principiul 1 este egal cu 1. Pentru că în materie de viață de oameni, nu întotdeauna cel care are o pensie de 2.500 de lei poate fi considerat egalul meu sau egalul tău.

Și trebuie să te gândești, în primul rând, la ei. Ok, mie mărește TVA-ul, mie îmi mărește taxele, o să rezist cât o să pot să rezist. Da. Dar oamenii care nu au capacitatea de a câștiga bani alt fel decât din salariu sau din pensie, ăia sunt oamenii care au nevoie de ajutor. Pe oamenii ăia îi guvernezi”, a mai explicat Dan Andronic.