Miliarde de euro în joc. România și alte două state UE continuă lupta cu Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID

România, Polonia și Ungaria se află într-o etapă crucială a unui conflict juridic cu Pfizer și BioNTech, pe fondul contractelor semnate în timpul pandemiei de COVID-19. Litigiile, desfășurate la Bruxelles, vizează sume de ordinul miliardelor de euro pentru doze de vaccin care nu au mai fost livrate sau plătite.

Statele UE, în conflict cu gigantul Pfizer

În următoarele săptămâni, instanța urmează să se pronunțe în cazurile României și Poloniei, în timp ce Ungaria va avea o audiere separată.

Litigiile au apărut după ce cele trei state au refuzat să mai accepte sau să plătească anumite livrări, pe fondul scăderii cererii și al stocurilor deja existente. Judecătorii ar putea decide până la sfârșitul lunii martie dacă aceste țări mai au obligația legală de a achita dozele comandate, chiar dacă nu le mai folosesc, potrivit Euractiv.

Detalii despre contracte

Pfizer

Pfizer. Sursa foto: Boumenjapet | Dreamstime.com

Conflictul a scos la lumină tensiuni între statele membre și marile companii farmaceutice și a ridicat semne de întrebare privind modul în care Uniunea Europeană a negociat achizițiile comune de vaccinuri.

Contractele au fost semnate într-un moment în care criza sanitară era la apogeu, iar cererea era ridicată. Un oficial european afirma atunci că „fiecare stat membru era liber să decidă dacă încheie un contract, sau dacă se retrage”.

Situația s-a schimbat ulterior, iar unele guverne au considerat că nu mai au nevoie de volumele comandate.

Ce s-a întâmplat în cazul României

În România, autoritățile au oprit livrările pentru aproximativ 28 de milioane de doze, în valoare de peste 600 de milioane de euro. Polonia se confruntă cu o posibilă plată de aproape 1,4 miliarde de euro, iar Ungaria este vizată de pretenții de zeci de milioane.

Reprezentanții României susțin că acordurile trebuie analizate în conformitate cu dreptul contractual și legislația UE și consideră că situația reflectă o campanie mai largă a Pfizer de a pune presiune pe statele membre pentru respectarea livrărilor de vaccinuri anti-COVID, chiar dacă nevoile reale de sănătate publică s-au modificat semnificativ.

Poziția gigantului farmaceutic Pfizer

De partea cealaltă, cei de la Pfizer vor să determine statele membre să își respecte angajamentele privind comenzile de vaccinuri anti-COVID. Aceștia susțin că și-au asumat responsabilități fără precedent în privința cantităților fabricate și livrate în perioada respectivă. În același timp, reprezentanții gigantului susțin că au încercat să răspundă nevoilor fiecărei țări implicate.

