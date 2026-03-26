Noua variantă COVID care îngrijorează experții. Are peste 70 de mutații și capacitatea de a evita imunitatea

O nouă variantă a virusului SARS-CoV-2, denumită BA.3.2, a fost identificată în mai multe țări și este monitorizată atent de autoritățile sanitare, potrivit unui studiu publicat recent de Centers for Disease Control and Prevention (CDCP), potrivit Fox News.

Datele disponibile arată că această variantă prezintă mutații semnificative, iar specialiștii analizează impactul ei asupra sănătății publice.

Conform cercetării publicate, varianta BA.3.2 a fost raportată în cel puțin 23 de țări până la data de 11 februarie. Studiul arată că tulpina a fost identificată în multiple tipuri de probe colectate în Statele Unite, inclusiv în mostre nazale de la călători, probe clinice și analize de apă reziduală din mai multe state.

Datele incluse în raportul săptămânal de morbiditate și mortalitate al CDC indică faptul că varianta a fost detectată în „patru probe nazale de la călători din SUA, cinci probe clinice de la pacienți, trei probe de apă reziduală provenite din avioane și 132 de probe din sistemele de monitorizare a apelor uzate din 25 de state”.

Potrivit autorilor studiului, BA.3.2 a început să crească în circulație începând cu luna septembrie 2025 și a fost confirmată pentru prima dată în Statele Unite în iunie 2025, la o persoană care călătorise din Țările de Jos.

În anumite state europene, varianta a înregistrat o creștere notabilă. Datele analizate arată că, între noiembrie 2025 și ianuarie 2026, BA.3.2 a ajuns să reprezinte aproximativ 30% din cazurile identificate în Danemarca, Germania și Țările de Jos.

Specialiștii subliniază însă că amploarea reală a răspândirii ar putea fi mai mare decât cea raportată oficial, întrucât multe țări dispun de capacități limitate de secvențiere genomică și monitorizare epidemiologică.

Analiza genetică indică faptul că varianta BA.3.2 prezintă un număr ridicat de modificări la nivelul proteinei spike, structura care permite virusului să pătrundă în celulele umane. Studiul menționează că această variantă are „aproximativ 70 până la 75 de modificări în secvența genetică a proteinei spike”.

Cercetătorii CDC atrag atenția asupra unor caracteristici importante ale noii tulpini. Potrivit acestora, varianta a demonstrat „caracteristici de evadare imună”, ceea ce înseamnă că mutațiile ar putea contribui la o reducere parțială a protecției oferite de vaccinare sau de infecțiile anterioare.

Totuși, experții precizează că o creștere a probabilității de infectare nu implică neapărat forme mai severe ale bolii.

Autorii studiului subliniază că BA.3.2 reprezintă o ramură distinctă a virusului SARS-CoV-2. Aceștia notează că „BA.3.2 reprezintă o nouă linie a SARS-CoV-2, distinctă genetic de liniile JN.1 (inclusiv LP.8.1 și XFG) care au circulat în Statele Unite din ianuarie 2024”.

În plus, analizele filogenetice au identificat deja apariția a două sublinii ale acestei variante, respectiv BA.3.2.1 și BA.3.2.2, ceea ce indică o evoluție continuă a virusului.

Cercetătorii atrag atenția asupra importanței supravegherii genomice continue pentru a înțelege mai bine evoluția virusului și potențialul impact asupra sănătății publice.

Aceștia subliniază că mutațiile observate la nivelul proteinei spike ar putea influența eficiența imunității existente, motiv pentru care monitorizarea atentă rămâne esențială.

„Este necesară o supraveghere genomică continuă pentru a monitoriza evoluția virusului și pentru a evalua impactul potențial asupra sănătății publice”, au concluzionat autorii studiului.