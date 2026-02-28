Cadavre ale morților de COVID-19, nedescompuse timp de cinci ani. Grecia pregătește exhumări

Autoritățile din Kavala, oraș situat în nordul Greciei, au anunțat planuri de exhumare a aproximativ 150 de morminte COVID-19, după ce s-a descoperit că trupurile nu s-au descompus nici la cinci ani de la înmormântare, potrivit Daily Times.

Fenomenul a surprins atât oficialii locali, cât și familiile îndoliate, generând îngrijorări și întrebări privind modul în care au fost gestionate înmormântările în timpul pandemiei.

Specialiștii pun această anomalie pe seama măsurilor stricte de siguranță adoptate în primele luni ale crizei sanitare. Victimele COVID-19 au fost înmormântate în sicrie sigilate ermetic și în saci din plastic, pentru a limita riscul de contaminare.

În lipsa contactului cu aerul și cu microorganismele responsabile de descompunere, procesul natural de degradare a rămășițelor a fost blocat aproape complet. Astfel, după cinci ani, majoritatea cadavrelor rămân practic intacte, ceea ce împiedică eliberarea locurilor de veci în mod convențional.

Consiliul municipal din Kavala a aprobat un plan de gestionare în două etape. În prima fază, trupurile vor fi exhumate și sacii de protecție îndepărtați, iar sicriele desigilate. În a doua etapă, rămășițele vor fi reînhumate pentru cel puțin un an, pentru a permite reluarea procesului natural de descompunere.

Operațiunea va fi realizată gratuit, autoritățile dorind să atenueze temerile familiilor și să evite conflicte publice. În paralel, vor fi respectate protocoale sanitare stricte, pentru a proteja atât lucrătorii implicați, cât și sănătatea publică.

Lipsa locurilor disponibile în cimitirul local a transformat situația într-o urgență administrativă. În mod normal, exhumările se fac la trei până la cinci ani de la înmormântare, dar condițiile speciale create de pandemia COVID fac ca aceste practici convenționale să fie inadecvate.

Autoritățile au anunțat că planul adoptat încearcă să combine nevoia practică de gestionare a spațiului cu respectul și demnitatea datorate persoanelor decedate.

Specialiștii în sănătate publică și oficialii Ministerului Sănătății urmăresc cazul Kavala cu atenție, deoarece acesta ar putea servi drept model pentru alte municipalități din Grecia.

În perioada următoare, autoritățile naționale ar putea emite orientări standard pentru gestionarea înmormântărilor COVID-19 care nu au suferit descompunere, asigurând atât siguranța publică, cât și transparența și respectul față de decedați în circumstanțe fără precedent.