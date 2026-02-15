Morminte și cripte vandalizate în Constanța. Autorii sunt căutați de poliție

Un incident grav a fost semnalat în cimitirul localității Cuza Vodă, județul Constanța, unde mai multe morminte au fost profanate, potrivit IPJ Constanța. Autoritățile au fost alertate după ce vizitatori și angajați ai cimitirului au observat distrugeri și lipsa unor bunuri din cripte.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au confirmat că opt morminte, aflate în șase cripte, au fost afectate. În urma verificărilor de la fața locului, s-a constatat că persoane necunoscute au pătruns în cripte, au provocat distrugeri și au sustras mai multe obiecte.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre 8 morminte din 6 cripte, care ar fi fost distruse şi din interiorul cărora ar fi fost sustrase mai multe bunuri”, a transmis IPJ Constanța.

Ancheta este coordonată de polițiștii de la Poliția municipiului Medgidia, care au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte. Oamenii legii au început să strângă probe, să verifice imaginile de supraveghere și să audieze martori pentru a stabili modul exact în care s-au desfășurat faptele.

Până în prezent, autorii incidentului nu au fost identificați și nici reținuți. Ancheta urmărește stabilirea tuturor persoanelor implicate, precum și recuperarea bunurilor sustrase. Polițiștii fac apel la cetățeni să transmită orice informație utilă despre acest caz, pentru a sprijini identificarea vinovaților.

Specialiștii în criminalistică și reprezentanți ai Poliției locale sunt implicați în verificarea detaliilor legate de pătrunderea în cripte și identificarea posibilelor căi de acces utilizate de autorii faptei. În paralel, se efectuează măsurători și fotografieri ale locației pentru documentarea completă a situației și pentru a facilita procedurile judiciare.

Incidentul a atras atenția comunității locale, iar autoritățile analizează măsuri suplimentare pentru supravegherea cimitirului și prevenirea unor fapte similare pe viitor. Ancheta rămâne deschisă, iar cercetările continuă pentru a clarifica toate aspectele legate de acest caz.