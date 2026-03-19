Numărul morților cauzate de COVID-19, mai mare decât se știa. Sute de mii de morți provocate de virusul chinezesc, descoperite cu AI

Covidul se poate manifesta mult timp după primele simptome. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Un studiu publicat în Science Advances estimează că aproximativ 155.000 de decese cauzate de COVID-19 nu au fost înregistrate oficial în SUA în primii doi ani ai pandemiei.

Studiul indică un număr mai mare de decese COVID-19 decât cel oficial

Un nou studiu sugerează că bilanțul real al deceselor provocate de COVID-19 în Statele Unite, în primii ani ai pandemiei, a fost semnificativ mai mare decât cel raportat oficial. Cercetarea estimează că până la 155.000 de decese suplimentare nu au fost recunoscute ca fiind cauzate de virus.

În perioada 2020–2021, aproximativ 840.000 de decese au fost atribuite COVID-19 pe certificatele de deces. Noile estimări arată că aceste cifre ar putea fi incomplete, ceea ce ar însemna că circa 16% dintre decesele provocate de virus nu au fost contabilizate.

Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru analiză

Autorii studiului au utilizat metode de învățare automată pentru a identifica cazurile omise. Ei au analizat certificatele de deces ale pacienților care au murit în spitale și aveau infecția confirmată, apoi au aplicat tiparele identificate asupra deceselor produse în afara sistemului medical.

Astfel, au fost reevaluate cazuri în care cauza decesului fusese atribuită altor afecțiuni, precum pneumonia sau diabetul, dar care ar fi putut fi, în realitate, asociate cu infecția cu coronavirus.

Lipsa testării a contribuit la subraportare

Unul dintre factorii principali care au dus la aceste discrepanțe a fost accesul limitat la testare în primele luni ale pandemiei. Pacienții internați erau testați în mod obișnuit, însă situația era diferită pentru cei care au murit în afara spitalelor.

Elizabeth Wrigley-Field, cercetătoare la Universitatea din Minnesota și coautoare a studiului, a explicat că mulți dintre cei decedați nu au fost testați, în special pentru că testarea la domiciliu nu era disponibilă în acea perioadă.

COVID-19

COVID-19. Sursa foto: Pixabay.com

Sistemul de investigare a deceselor din cauza COVID-19 este considerat depășit

Autorii atrag atenția și asupra modului în care sunt investigate decesele în anumite regiuni ale SUA. În unele cazuri, aceste responsabilități revin unor oficiali aleși, fără pregătire medicală specializată.

Andrew Stokes, cercetător la Universitatea din Boston și autor principal al studiului, a declarat: „Sistemul nostru învechit de investigare a deceselor este unul dintre motivele cheie pentru care nu am reușit să obținem numărări precise, în special în afara marilor zone metropolitane”.

În plus, au existat situații în care familiile au cerut ca COVID-19 să nu fie menționat drept cauză a decesului, iar unele decizii privind testarea ar fi fost influențate de opinii politice.

Disparitățile sociale au influențat distribuția deceselor

Studiul arată că decesele neraportate au fost mai frecvente în rândul persoanelor hispanice și al altor grupuri minoritare. De asemenea, aceste cazuri au fost concentrate în anumite state din sudul și sud-vestul SUA, inclusiv Alabama, Oklahoma și Carolina de Sud.

Steven Woolf, cercetător la Universitatea Virginia Commonwealth, care nu a fost implicat în studiu, a spus că problemele persistă: „Persoanele marginalizate continuă să moară în rate disproporționate pentru că nu au acces la îngrijire”.

Majoritatea deceselor au avut loc în primii doi ani ai pandemiei

Datele oficiale ale autorităților sanitare americane indică peste 1,2 milioane de decese cauzate de COVID-19 de la începutul pandemiei. Mai mult de două treimi dintre acestea au fost înregistrate în 2020 și 2021.

Numărul total al deceselor a fost frecvent subiect de dezbatere publică, inclusiv pe fondul unor informații false răspândite în mediul online. În august 2020, fostul președinte Donald Trump a redistribuit o postare care susținea că doar 6% dintre decesele raportate au fost cauzate de COVID-19, conținut care a fost ulterior eliminat de platforma Twitter.

Test Covid

Test Covid. Sursa foto: Xinhua

Studiul se concentrează strict pe decesele provocate de infecție

Autorii cercetării au precizat că analiza lor vizează exclusiv decesele cauzate direct de infecția cu coronavirus. Alte studii au inclus și efectele indirecte ale pandemiei, precum decesele cauzate de lipsa accesului la îngrijiri medicale sau creșterea numărului de supradoze.

Noua analiză încearcă să identifice mai precis cazurile în care infecția nu a fost diagnosticată, oferind o perspectivă suplimentară asupra impactului real al pandemiei.

Metodele bazate pe inteligență artificială sunt încă evaluate

Utilizarea învățării automate în astfel de analize este încă în dezvoltare. Totuși, abordarea a fost considerată relevantă de experți din domeniu.

Steven Woolf a descris metoda utilizată în studiu drept „interesantă”, în special pentru că astfel de instrumente pot contribui la o mai bună înțelegere a datelor privind mortalitatea.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    19 martie 2026 la 10:46

    Stiti cum am fost ajutata de statul roman cand m-am imbolnavit de cov 19? M-au luat in evidenta DSP dar nu am primit nici macar o aspirina.

