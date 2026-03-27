Perspectiva de rating a României, revizuită la stabilă. Semnal pozitiv pentru finanțele publice și investitori

Japan Credit Rating Agency modifică perspectiva României de la negativă la stabilă, datorită măsurilor de reducere a deficitului bugetar și al consolidării fiscale. Agenția apreciază evoluțiile economice și financiare recente.

Japan Credit Rating Agency (JCR), una dintre principalele agenții de rating din Japonia, a schimbat perspectiva României de la negativă la stabilă. Decizia vine după măsurile de consolidare fiscală adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.

JCR se alătură astfel evaluărilor realizate de marile agenții internaționale de rating, precum Fitch, Moody’s și S&P, care monitorizează constant evoluția economiei românești și riscurile asociate finanțelor publice. Mișcări de acest gen ajută, în general, statul să se poată împrumuta la dobânzi mai mici.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat decizia agenției japoneze, subliniind impactul asupra percepției investitorilor internaționali și asupra strategiei de finanțare a statului.

„Anunțul JCR este unul îmbucurător și demonstrează încă o dată că măsurile necesare adoptate în anul 2025 pentru a echilibra finanțele publice și pentru a reduce deficitul bugetar sunt în conformitate cu angajamentele asumate de țara noastră pe termen mediu. Totodată, comunicatul agenției reprezintă și un mesaj de încredere pentru investitorii japonezi, în condițiile în care România, prin Ministerul Finanțelor, intenționează să fie un emitent frecvent pe piața de obligațiuni Samurai din Japonia, pentru diversificarea bazei investiționale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

În analiza sa, JCR notează evoluția consolidării fiscale din România și efectele pachetelor de măsuri implementate în 2025. Deficitul guvernamental a scăzut de la 8,7% din PIB în 2024 la 7,7% în 2025.

Pentru anul 2026, agenția estimează continuarea ajustării fiscale, cu un deficit de 6,2% din PIB, susținut de măsuri precum taxarea dividendelor, controlul cheltuielilor salariale și înghețarea anumitor beneficii sociale.

JCR arată că datoria publică a României a ajuns la 59,6% din PIB la finalul anului 2025.

În același timp, agenția estimează că nivelul acesteia se va stabiliza pe măsură ce deficitul bugetar continuă să scadă, fiind considerat încă relativ redus comparativ cu alte state cu rating similar.

Potrivit raportului, economia României a înregistrat o încetinire a creșterii la 0,7% în 2025, influențată de inflație și de reducerea consumului privat.

Pentru 2026, JCR anticipează o revenire modestă, cu o creștere economică de aproximativ 1%. Evoluția ar urma să fie susținută de investițiile de capital finanțate prin Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF), precum și de îmbunătățirea exporturilor nete, pe fondul scăderii importurilor.

Agenția scoate în evidență importanța menținerii disciplinei fiscale pe termen mediu și lung, cu respectarea limitelor privind creșterea cheltuielilor nete, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii Europene din iulie 2025.

Totodată, JCR monitorizează progresul României în îndeplinirea jaloanelor asociate finanțării europene din cadrul RRF, considerate esențiale pentru susținerea investițiilor și pentru revenirea treptată a consumului privat.

Raportul confirmă și menținerea stabilității sectorului financiar din România.

Sistemul bancar a continuat să arate o poziție solidă, în pofida contextului economic volatil, contribuind la susținerea încrederii investitorilor și la implementarea măsurilor de consolidare fiscală.