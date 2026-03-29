Sorin Grindeanu critică planul de reforme pe care îl are Ilie Bolojan și îl compară cu un tabel Excel

Sorin Grindeanu. Sursa foto: Captură video Facebook
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că, potrivit colegilor prezenți duminică la întâlnirea regională Sud-Est de la Brăila, deciziile luate de premierul Ilie Bolojan nu sunt în acord cu politicile PSD. „În acest moment, lucrurile și din punctul nostru al colegilor care au luat cuvântul este că nu ne îndreptăm într-o direcție bună”, a spus acesta, într-o conferință de presă.

Grindeanu: „Au fost discuții foarte bune”

Liderul PSD a declarat că este a treia întâlnire regională organizată și a adăugat că discuțiile au fost foarte bune.

„E a treia întâlnire regională pe care o avem, astăzi sunt cele șase județe din regiunea dumneavoastră. Au fost discuții foarte bune. Rostul acestor întâlniri este de a informa despre situația la zi a guvernării, în primul rând începând cu o autoevaluare a noastră, a acțiunilor noastre, cât şi a acțiunile miniștrilor PSD din Guvernul României şi după aceea cu o evaluare a întregului act de guvernare şi cu tot ceea ce înseamnă proiecte, programe, lucruri ce țin de o bună guvernare”, a spus acesta.

Grindeanu: Nu ne îndreptăm într-o direcție bună

Președintele PSD a afirmat că, în acest moment, din perspectiva sa și a colegilor care au luat cuvântul, direcția nu este una bună și că indicatorii macroeconomici nu oferă speranțe de îmbunătățire.

Singurii români liniștiți, chiar dacă la pompă prețurile au depășit și 11 lei
Pensionarii nu scapă de furia lui Putin. A decis să transfere forțat economiile bătrânilor
„În acest moment, lucrurile și din punctul nostru al colegilor care au luat cuvântul este că nu ne îndreptăm într-o direcție bună, că toți indicatorii macroeconomici sunt unii care nu ne dau speranță. Guvernezi pentru oameni, nu pentru un tabel de Excel care arată ca un dosar de insolvență. Nu așa se face o guvernare, și dacă ea merge în modul acesta, trebuie să schimbi ceva. Am intrat în această coaliție asumat, de bună-credință, să facem lucruri bune pentru oameni”, a explicat acesta.

Consultarea internă a PSD va avea loc în luna aprilie

PSD va organiza, pe data de 20 aprilie, o consultare pentru a decide direcția pe care o va urma, inclusiv dacă va rămâne sau nu la guvernare.

„În 20 aprilie vom decide drumul pe care îl vom lua, vom alege pentru PSD drumul care e cel mai bun pentru români. Suntem cel mai mare partid din Parlament, pentru că suntem vocea românilor, pentru că asta am fost în istoria PSD de după Revoluţie şi nu ne putem face că nu vedem şi nu auzim ceea ce se întâmplă. De aceea facem această consultare, acest referendum intern, pentru a decide calea pe care mergem”, a spus președintele PSD.

1 comentarii

  1. Vio spune:
    29 martie 2026 la 16:19

    A auzit si grindeanu de EXCEL... Oare stie sa faca un SUM intr-o coloana ?

16:15 - Standardele de frumusețe din toată lumea. Diferă de la o țară la alta
16:08 - Mihai Mîțu: Sprijinul constant al României accelerează integrarea europeană a Republicii Moldova
16:00 - Singurii români liniștiți, chiar dacă la pompă prețurile au depășit și 11 lei
15:49 - Sorin Grindeanu critică planul de reforme pe care îl are Ilie Bolojan și îl compară cu un tabel Excel
15:40 - Klaus Iohannis, apariție publică rară. Cum a fost surprins la slujba de Florii
15:29 - O încărcătură intactă de pe o navă romană veche de 2.000 de ani, recuperată dintr-un lac elvețian

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
