Sorin Grindeanu critică planul de reforme pe care îl are Ilie Bolojan și îl compară cu un tabel Excel

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că, potrivit colegilor prezenți duminică la întâlnirea regională Sud-Est de la Brăila, deciziile luate de premierul Ilie Bolojan nu sunt în acord cu politicile PSD. „În acest moment, lucrurile și din punctul nostru al colegilor care au luat cuvântul este că nu ne îndreptăm într-o direcție bună”, a spus acesta, într-o conferință de presă.

Liderul PSD a declarat că este a treia întâlnire regională organizată și a adăugat că discuțiile au fost foarte bune.

„E a treia întâlnire regională pe care o avem, astăzi sunt cele șase județe din regiunea dumneavoastră. Au fost discuții foarte bune. Rostul acestor întâlniri este de a informa despre situația la zi a guvernării, în primul rând începând cu o autoevaluare a noastră, a acțiunilor noastre, cât şi a acțiunile miniștrilor PSD din Guvernul României şi după aceea cu o evaluare a întregului act de guvernare şi cu tot ceea ce înseamnă proiecte, programe, lucruri ce țin de o bună guvernare”, a spus acesta.

Președintele PSD a afirmat că, în acest moment, din perspectiva sa și a colegilor care au luat cuvântul, direcția nu este una bună și că indicatorii macroeconomici nu oferă speranțe de îmbunătățire.

„În acest moment, lucrurile și din punctul nostru al colegilor care au luat cuvântul este că nu ne îndreptăm într-o direcție bună, că toți indicatorii macroeconomici sunt unii care nu ne dau speranță. Guvernezi pentru oameni, nu pentru un tabel de Excel care arată ca un dosar de insolvență. Nu așa se face o guvernare, și dacă ea merge în modul acesta, trebuie să schimbi ceva. Am intrat în această coaliție asumat, de bună-credință, să facem lucruri bune pentru oameni”, a explicat acesta.

PSD va organiza, pe data de 20 aprilie, o consultare pentru a decide direcția pe care o va urma, inclusiv dacă va rămâne sau nu la guvernare.

„În 20 aprilie vom decide drumul pe care îl vom lua, vom alege pentru PSD drumul care e cel mai bun pentru români. Suntem cel mai mare partid din Parlament, pentru că suntem vocea românilor, pentru că asta am fost în istoria PSD de după Revoluţie şi nu ne putem face că nu vedem şi nu auzim ceea ce se întâmplă. De aceea facem această consultare, acest referendum intern, pentru a decide calea pe care mergem”, a spus președintele PSD.