Sorin Grindeanu respinge concedierile în masă și vine cu două propuneri pentru partenerii de coaliție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a readus în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme ale momentului: reforma administrației publice. Într-un moment în care discuțiile despre reducerea cheltuielilor bugetare și restructurarea aparatului de stat sunt tot mai intense, Grindeanu a transmis un mesaj ferm împotriva concedierilor în masă, pe care le consideră ineficiente și chiar nocive.

Poziția exprimată public de liderul social-democrat vine într-un cadru în care dezbaterea privind eficientizarea administrației este dominată de ideea reducerii numărului de angajați. În opinia acestuia, o astfel de abordare nu doar că nu rezolvă problemele structurale, dar riscă să afecteze direct calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

În mesajul său, Sorin Grindeanu a subliniat că reforma administrativă trebuie să aibă ca obiectiv principal îmbunătățirea serviciilor pentru populație, nu simpla reducere a costurilor prin concedieri.

„Da, este nevoie de reformă în administraţie, iar aceasta trebuie făcută pentru a asigura servicii mai bune românilor. Să dai oameni afară nu reprezintă reformă. Concedierile în masă nu aduc niciun beneficiu nimănui, poate doar o satisfacţie greu de înţeles a unora care se hrănesc cu suferinţa oamenilor”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu delimitează clar două concepte frecvent confundate în spațiul public: restructurarea și reforma. În viziunea sa, reforma presupune transformare și eficiență, în timp ce concedierile în masă sunt doar măsuri administrative cu impact social negativ.

Liderul social-democrat a insistat asupra faptului că eliminarea angajaților nu rezolvă problema funcționării instituțiilor. El a oferit un exemplu concret pentru a ilustra riscurile unei astfel de abordări.

„Reforma nu înseamnă să dai oameni afară. Reforma este în primul rând legată de servicii publice. Pot să dau toţi angajaţii unei primării afară, dar întrebarea care rămâne e: mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetăţeni ? Spun eu că nu.”

Grindeanu sugerează că soluția nu este eliminarea personalului, ci reorganizarea și optimizarea activității.

În locul concedierilor, liderul PSD propune două direcții principale pentru reforma administrației publice locale: comasarea unităților administrativ-teritoriale și digitalizarea serviciilor.

„Dacă vorbim de reforma administraţiei publice locale păi atunci trebuie să vorbim poate şi de comasări de UAT-uri, de digitalizare. Atunci de abia vorbim de reforme.”

Comasarea UAT-urilor este o temă discutată de mai mulți ani în România, fiind considerată o soluție pentru reducerea fragmentării administrative și pentru creșterea eficienței. În prezent, România are peste 3.000 de unități administrativ-teritoriale, multe dintre ele având resurse limitate și capacitate redusă de a furniza servicii publice de calitate.

Digitalizarea, pe de altă parte, este văzută ca un instrument esențial pentru modernizarea administrației. Implementarea serviciilor electronice poate reduce birocrația, poate crește transparența și poate îmbunătăți interacțiunea dintre cetățeni și instituții.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin într-un context în care România se confruntă cu presiuni economice legate de deficitul bugetar și de necesitatea reducerii cheltuielilor publice. În acest cadru, ideea restructurării aparatului bugetar este frecvent invocată ca soluție.

Totuși, poziția liderului PSD evidențiază riscurile sociale ale unor măsuri drastice. Concedierile în masă pot genera instabilitate, pot afecta comunități locale și pot reduce capacitatea instituțiilor de a funcționa eficient.

Grindeanu califică această abordare drept „o bucurie, bolnavă din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oameni şi de a le reduce salariile”, sugerând că există o dimensiune politică și emoțională în modul în care este abordată reforma.