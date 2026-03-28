Politica

Sorin Grindeanu critică ideea concedierilor din administrație și spune că România are nevoie de reforme reale

Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Târgoviște, că România are nevoie de reforme reale în administrația publică locală, dar a criticat dur ideea concedierilor și a reducerilor salariale prezentate ca soluții.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute după întâlnirea regională Sud Muntenia și vin într-un context în care în coaliția de guvernare există discuții privind reorganizarea administrației și reducerea cheltuielilor.

„Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu critică argumentele invocate pentru reducerea aparatului administrativ

Liderul PSD a făcut referire la pachetul privind administrația publică locală discutat în vara acestui an și la modul în care a fost justificată necesitatea unor măsuri de reducere a personalului din primării.

Cum l-ar fi forțat Maricel Păcuraru și Ninel Peia pe Makaveli să se retragă din cursa pentru PMB
O structură gigant pe Pământ, surprinsă din spațiu, nu pare construită de om
„Noi am trecut în vară printr-un heirup, pus pe aleşii locali, pentru adoptarea aşa-numitului pachet al administraţiei publice locale”, a declarat acesta.

În continuare, Grindeanu a prezentat argumentele care, în opinia sa, au fost invocate pentru susținerea acestor măsuri.

„Sau adoptarea acestui pachet era argumentată de câteva lucruri şi le-am spus şi în sală. De ce era nevoie de acest pachet? Pentru că noi trebuie să dăm oameni afară din primării, fiindcă în general în primări sunt neamuri sau amante”, a spus liderul PSD.

El a continuat cu referiri la programul de investiții locale.

„Trebuie să nu mai finanţăm Anghel Saligny pentru mii de proiecte adresate autorităţilor publice locale, fiindcă primarii vor proiecte în Anghel Saligny, fiindcă vor să fure”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sursa: Inquam Photos/Octav Ganea

Liderul PSD spune că cei care încalcă legea trebuie sancționați, nu întregul sistem

Sorin Grindeanu a respins ideea că întreaga administrație locală trebuie tratată la fel și a subliniat că sancțiunile trebuie aplicate individual.

„Nu! Cine fură în viaţa asta să plătească, să meargă la puşcărie”, a declarat acesta.

El a continuat cu referiri la situațiile de angajări discutabile.

„Cine şi-a angajat amante sau neamuri la primărie, o să fie sancţionat la vot de către cetăţeni”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu spune că România reală are nevoie de investiții, nu de tăieri

În intervenția sa, liderul social-democrat a atras atenția asupra diferențelor dintre marile orașe și restul țării.

„Dar eu vă spun că în acest moment (...) nu toţi românii trăiesc în centrul Timişoarei, sau în Dorobanţi în Bucureşti sau în centrul Clujului şi Iaşiului”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a descris situația din multe comunități din țară.

„Sunt mulţi români care n-au asfalt, care n-au alimentare cu apă, care n-au canalizare, care n-au iluminat public şi care au nevoie de finanţări”, a spus acesta.

Grindeanu a criticat și pozițiile celor care susțin reducerea investițiilor.

„Şi atunci, cei care susţin lucrul ăsta şi îi vedem a fi foarte vocali, probabil că n-au ieşit în viaţa lor din centrul marilor oraşe”, a declarat liderul PSD.

Necesitatea continuării programelor de dezvoltare după Anghel Saligny

Președintele PSD a subliniat importanța continuării programelor de investiții în infrastructura locală.

„România are nevoie de proiecte şi după Anghel Saligny”, a declarat acesta.

Grindeanu a făcut referire la finalul programului actual.

„Pentru că la anul, de exemplu, la finalul anului 2027, Anghel Saligny, programul naţional se va finaliza”, a spus liderul PSD.

El a subliniat că este nevoie de o nouă inițiativă guvernamentală.

„Noi trebuie să venim cu un nou program, care să vină, de asemenea, în întâmpinarea autorităţilor locale”, a declarat acesta.

Sorin Grindeanu vorbește despre reforma reală a administrației publice

Liderul PSD a explicat ce înseamnă, în opinia sa, o reformă autentică a administrației.

„Sistemul de taxe şi de impozite, aşa cum a fost el schimbat anul acesta, trebuie să vedem dacă acoperă necesităţile”, a declarat acesta.

Grindeanu a criticat abordarea bazată exclusiv pe reduceri de personal.

„Reforma nu înseamnă să dai oamenii afară, reforma este, în primul rând, legată de servicii publice”, a spus liderul PSD.

El a oferit un exemplu pentru a ilustra consecințele unor astfel de măsuri.

„Pot să dau toţi angajaţii unei primării afară, dar întrebarea care rămâne e dacă mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetăţeni? Spun eu că nu”, a declarat acesta.

Comasarea UAT-urilor și digitalizarea, soluții propuse de liderul PSD

În final, Sorin Grindeanu a vorbit despre direcțiile în care ar trebui să meargă reforma administrației.

„Vorbim de reforma administraţiei publice locale? Păi atunci trebuie să vorbim, poate, şi de comasări de UAT-uri, de digitalizare”, a declarat acesta.

El a subliniat că abia aceste măsuri pot fi considerate reforme reale.

„Atunci de-abia vorbim de reforme”, a afirmat liderul PSD.

În concluzia intervenției sale, Grindeanu a revenit la ideea inițială.

„Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă (...) de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă. Asta este pur şi simplu o concediere în masă”, a declarat Sorin Grindeanu.

23:26 - Cum l-ar fi forțat Maricel Păcuraru și Ninel Peia pe Makaveli să se retragă din cursa pentru PMB
23:13 - O structură gigant pe Pământ, surprinsă din spațiu, nu pare construită de om
23:04 - Cum îți dai seama din primele minute dacă o locuință are probleme ascunse
22:54 - O companie aeriană va introduce o nouă opțiune de confort pentru pasagerii de la clasa economică
22:40 - Zelenski cere Europei și lui Donald Trump două lucruri: arme nucleare și Ucraina în NATO
22:38 - Un obiect de la bordul ISS a stârnit mii de speculații online. Ce sunt, de fapt, tentaculele cu care era dotat

Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
