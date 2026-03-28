Sorin Grindeanu critică ideea concedierilor din administrație și spune că România are nevoie de reforme reale

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Târgoviște, că România are nevoie de reforme reale în administrația publică locală, dar a criticat dur ideea concedierilor și a reducerilor salariale prezentate ca soluții.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute după întâlnirea regională Sud Muntenia și vin într-un context în care în coaliția de guvernare există discuții privind reorganizarea administrației și reducerea cheltuielilor.

„Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă, din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a făcut referire la pachetul privind administrația publică locală discutat în vara acestui an și la modul în care a fost justificată necesitatea unor măsuri de reducere a personalului din primării.

„Noi am trecut în vară printr-un heirup, pus pe aleşii locali, pentru adoptarea aşa-numitului pachet al administraţiei publice locale”, a declarat acesta.

În continuare, Grindeanu a prezentat argumentele care, în opinia sa, au fost invocate pentru susținerea acestor măsuri.

„Sau adoptarea acestui pachet era argumentată de câteva lucruri şi le-am spus şi în sală. De ce era nevoie de acest pachet? Pentru că noi trebuie să dăm oameni afară din primării, fiindcă în general în primări sunt neamuri sau amante”, a spus liderul PSD.

El a continuat cu referiri la programul de investiții locale.

„Trebuie să nu mai finanţăm Anghel Saligny pentru mii de proiecte adresate autorităţilor publice locale, fiindcă primarii vor proiecte în Anghel Saligny, fiindcă vor să fure”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a respins ideea că întreaga administrație locală trebuie tratată la fel și a subliniat că sancțiunile trebuie aplicate individual.

„Nu! Cine fură în viaţa asta să plătească, să meargă la puşcărie”, a declarat acesta.

El a continuat cu referiri la situațiile de angajări discutabile.

„Cine şi-a angajat amante sau neamuri la primărie, o să fie sancţionat la vot de către cetăţeni”, a afirmat liderul PSD.

În intervenția sa, liderul social-democrat a atras atenția asupra diferențelor dintre marile orașe și restul țării.

„Dar eu vă spun că în acest moment (...) nu toţi românii trăiesc în centrul Timişoarei, sau în Dorobanţi în Bucureşti sau în centrul Clujului şi Iaşiului”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a descris situația din multe comunități din țară.

„Sunt mulţi români care n-au asfalt, care n-au alimentare cu apă, care n-au canalizare, care n-au iluminat public şi care au nevoie de finanţări”, a spus acesta.

Grindeanu a criticat și pozițiile celor care susțin reducerea investițiilor.

„Şi atunci, cei care susţin lucrul ăsta şi îi vedem a fi foarte vocali, probabil că n-au ieşit în viaţa lor din centrul marilor oraşe”, a declarat liderul PSD.

Președintele PSD a subliniat importanța continuării programelor de investiții în infrastructura locală.

„România are nevoie de proiecte şi după Anghel Saligny”, a declarat acesta.

Grindeanu a făcut referire la finalul programului actual.

„Pentru că la anul, de exemplu, la finalul anului 2027, Anghel Saligny, programul naţional se va finaliza”, a spus liderul PSD.

El a subliniat că este nevoie de o nouă inițiativă guvernamentală.

„Noi trebuie să venim cu un nou program, care să vină, de asemenea, în întâmpinarea autorităţilor locale”, a declarat acesta.

Liderul PSD a explicat ce înseamnă, în opinia sa, o reformă autentică a administrației.

„Sistemul de taxe şi de impozite, aşa cum a fost el schimbat anul acesta, trebuie să vedem dacă acoperă necesităţile”, a declarat acesta.

Grindeanu a criticat abordarea bazată exclusiv pe reduceri de personal.

„Reforma nu înseamnă să dai oamenii afară, reforma este, în primul rând, legată de servicii publice”, a spus liderul PSD.

El a oferit un exemplu pentru a ilustra consecințele unor astfel de măsuri.

„Pot să dau toţi angajaţii unei primării afară, dar întrebarea care rămâne e dacă mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetăţeni? Spun eu că nu”, a declarat acesta.

În final, Sorin Grindeanu a vorbit despre direcțiile în care ar trebui să meargă reforma administrației.

„Vorbim de reforma administraţiei publice locale? Păi atunci trebuie să vorbim, poate, şi de comasări de UAT-uri, de digitalizare”, a declarat acesta.

El a subliniat că abia aceste măsuri pot fi considerate reforme reale.

„Atunci de-abia vorbim de reforme”, a afirmat liderul PSD.

În concluzia intervenției sale, Grindeanu a revenit la ideea inițială.

„Până atunci, vorbim de o bucurie bolnavă (...) de a concedia oamenii şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă. Asta este pur şi simplu o concediere în masă”, a declarat Sorin Grindeanu.