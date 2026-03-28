Ce s-a întâmplat cu programul SAFE în interiorul coaliției. Sorin Grindeanu are un nou motiv de nemulțumire

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Târgoviște, că nu a fost informat oficial despre programul SAFE, deși ocupă funcția de președinte al Camerei Deputaților. Declarația a fost făcută în cadrul Conferinței Județene a Ligii Aleșilor Locali Dâmbovița și vine pe fondul tensiunilor din coaliția de guvernare.

„Nu îmi face plăcere să aflu pe surse despre acest program numit SAFE. Şi spun lucrul acesta aici, la dumneavoastră, în judeţ, în Dâmboviţa. Acest program, de nu ştiu dacă e de înarmare cât de a folosi o sumă de vreo 16 miliarde pentru industria de apărare. Eu, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, al treilea om în stat, vă spun că nu ştiu nimic despre acest program. În afară de 4 miliarde din 16 care merg în mobilitate militară şi se construiesc autostrăzi, restul de 12 miliarde nu ştiu unde merg. Şi sunt bani luaţi cu împrumut, trebuie daţi înapoi tot de poporul român, nu de Ilie Bolojan sau de Miruţă”, a declarat Sorin Grindeanu.

În intervenția sa, liderul social-democrat a subliniat că susține investițiile în domeniul apărării, dar a insistat ca acestea să fie orientate către industria națională.

„Şi pot să înţeleg că de unu, două, trei miliarde merge şi facem, să spunem, shopping. Dar de restul opt - nouă miliarde trebuie să investim în industria de apărare. Şi dumneavoastră aici în judeţ aveţi uzine de apărare. Cine ştie astăzi, în afară de o mână de oameni, ţinut la ascuns acest lucru, unde merg aceste miliarde? Pe care tot noi trebuie să le plătim înapoi”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarația a fost făcută în fața aleșilor locali din Dâmbovița, într-un context în care liderii PSD discută despre impactul investițiilor asupra economiei interne.

Conform informațiilor publicate de Ministerul Apărării Naționale, programul SAFE reprezintă un instrument financiar stabilit la nivelul Uniunea Europeană. Acesta este garantat din fonduri comunitare și are ca scop sprijinirea statelor membre care investesc în industria de apărare.

Programul este construit în jurul achizițiilor publice comune și vizează dezvoltarea capabilităților militare prioritare, dar și a infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară.

Acest tip de instrument este utilizat la nivel european pentru a consolida cooperarea între statele membre și pentru a crește eficiența investițiilor în domeniul apărării.

Sorin Grindeanu a afirmat că nu este acceptabil ca un program de asemenea dimensiuni să nu fie discutat în interiorul coaliției, mai ales în condițiile în care implică sume importante împrumutate.

Mesajul transmis la Târgoviște se leagă de alte declarații recente ale liderului PSD, în care acesta a criticat modul în care sunt luate deciziile guvernamentale și lipsa de consultare a partenerilor politici.

Tema transparenței în utilizarea fondurilor și a consultării în coaliție apare constant în intervențiile publice ale liderului social-democrat.

Conferința Județeană a Ligii Aleșilor Locali Dâmbovița a reunit mai mulți membri ai Guvernului și ai conducerii PSD. Printre cei prezenți s-au numărat miniștrii Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu și Florin Barbu.

La eveniment a participat și viceprim-ministrul Marian Neacșu, alături de reprezentanți ai administrației locale.

Discuțiile au vizat atât situația economică, cât și proiectele de investiții și relația dintre administrația centrală și cea locală.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu aduc în atenție un subiect sensibil, legat de modul în care sunt gestionate investițiile în domeniul apărării și de transparența deciziilor.

Liderul PSD a pus accent pe faptul că sumele implicate sunt împrumutate și vor trebui returnate, ceea ce amplifică importanța modului în care sunt utilizate.