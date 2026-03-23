PSD va decide pe 20 aprilie dacă va rămâne la guvernare și poziția față de Ilie Bolojan și USR. Update

PSD va decide pe 20 aprilie dacă va rămâne la guvernare și poziția față de Ilie Bolojan și USR. UpdateSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
Update. Liderii PSD au stabilit astăzi, în cadrul ședinței Biroului Permanent Național, că partidul va lua decizia finală privind rămânerea la guvernare și poziția față de premierul Ilie Bolojan, precum și față de USR, pe 20 aprilie.

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, la sediul central, într-o ședință decisivă pentru viitorul guvernării. Liderii formațiunii, Sorin Grindeanu, urmează să stabilească calendarul unei consultări interne prin care membrii partidului vor decide dacă PSD rămâne sau nu la putere.

Întâlnirea începe la ora 10:00 și se desfășoară în sistem hibrid, cu participare atât fizică, cât și online, potrivit anunțului oficial al partidului.

Sorin Grindeanu: Contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD

Anunțul vine la doar câteva zile după adoptarea bugetului de stat pentru 2026, moment care a tensionat relațiile din coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a declarat vineri că partidul va face o analiză amplă înainte de a lua o decizie finală.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota și modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacționat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiți siguri că vom spune și punctele plus și punctele minus și mai ales vom începe cu propria analiză”, a afirmat liderul social-democrat. Potrivit acestuia, consultarea internă va avea un rol esențial în stabilirea direcției partidului.

PSD respinge varianta unui guvern minoritar și alianța cu AUR

În cadrul discuțiilor interne, membrii PSD vor decide inclusiv dacă este oportună schimbarea premierului Ilie Bolojan. „Toate variantele sunt pe masă”, a mai spus Grindeanu.

În același timp, Grindeanu a exclus două scenarii importante: susținerea unui guvern minoritar și o eventuală alianță cu Alianța pentru Unirea Românilor. Declarația vine în contextul speculațiilor privind posibile reconfigurări politice, în cazul în care PSD ar decide să părăsească actuala formulă de guvernare. Liderul social-democrat a anunțat că săptămâna viitoare va merge la Bruxelles pentru a prezenta situația internă a partidului în fața Partidul Socialist European.

