George Simion a anunțat că va ataca la CCR proiectul bugetului pe 2026, votat în Parlament

Partidul AUR a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, după adoptarea acestuia în Parlament. Decizia vine în contextul dezbaterilor finale asupra bugetului, care a fost votat în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

În ședința de vineri, legea bugetului de stat și cea a asigurărilor sociale au fost aprobate cu o largă majoritate parlamentară. Coaliția formată din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților a susținut proiectul, care a trecut cu 319 voturi „pentru”, 104 „împotrivă”, o abținere și doi parlamentari care nu au votat.

Liderul AUR, George Simion, a criticat adoptarea bugetului și a confirmat intenția formațiunii de a-l ataca la Curtea Constituțională, fără a detalia în acest moment argumentele juridice care vor fi invocate.

Pe lângă votul asupra bugetului general, proiectul prevede și reguli privind împărțirea impozitului pe venit colectat în București. Conform mecanismului stabilit, o parte din fonduri este direcționată către județul Ilfov, o altă parte către bugetul general al municipiului București, iar restul este distribuit între bugetul Capitalei și bugetele sectoarelor, în funcție de deciziile Consiliului General.

În paralel, bugetul pentru anul 2026 include și un pachet de sprijin social destinat pensionarilor cu venituri reduse. Măsurile vizează peste 2,8 milioane de beneficiari, cu venituri sub pragul de 3.000 de lei lunar, care vor primi sume între 600 și 1.000 de lei, acordate în două tranșe egale.

Conform datelor prezentate, pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, iar cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor încasa 600 de lei. Printre beneficiari se numără și pensionari din structurile de apărare și ordine publică, inclusiv din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne.

Plățile sunt programate pentru două momente cheie ale anului 2026, respectiv în perioada Paștelui și în preajma sărbătorilor de iarnă, în luna decembrie.

Datele macroeconomice incluse în proiect arată că bugetul de stat pentru 2026 este construit pe o estimare de creștere economică de 1% și o inflație medie anuală de 6,5%. Produsul Intern Brut este estimat la peste 2.045 miliarde lei, în timp ce veniturile bugetului general consolidat sunt proiectate la peste 736 miliarde lei.

Cheltuielile publice sunt estimate la peste 864 miliarde lei, ceea ce conduce la un deficit bugetar de aproximativ 6,2% din PIB, în scădere față de anii anteriori, conform documentului oficial. De asemenea, datoria guvernamentală este estimată să ajungă la aproape 62% din PIB la finalul anului 2026.

Executivul susține că strategia bugetară urmărește continuarea procesului de ajustare fiscală, menținerea investițiilor și îmbunătățirea colectării veniturilor, în timp ce opoziția critică nivelul deficitului și structura cheltuielilor.