Ilie Bolojan, acuzat că s-ar fi aliat cu George Simion, potrivit unor surse politice

Președintele AUR, George Simion, ar fi avut o întâlnire discretă săptămâna trecută cu premierul Ilie Bolojan, discuție care ar fi dus la conturarea unei posibile înțelegeri informale privind modul de raportare la Guvern în Parlament, potrivit știripesurse.

Informațiile nu au fost confirmate oficial, însă circulă în mediul politic ca un scenariu de lucru care ar putea explica schimbările recente de poziționare.

Surse apropiate negocierilor susțin că, în urma acestei discuții, AUR ar fi adoptat o strategie mai flexibilă în raport cu Executivul, evitând în ultimele zile escaladarea conflictului politic. Formațiunea nu ar mai fi susținut unele demersuri dure împotriva Guvernului, inclusiv ideea unei moțiuni de cenzură, iar tonul față de anumite inițiative legislative ar fi fost vizibil temperat.

În contrapondere, liberalii ar urma să susțină punctual o serie de proiecte promovate de AUR în Parlament, ceea ce ar crea un mecanism de colaborare limitată, bazat pe interese legislative punctuale, nu pe o alianță formală. Acest tip de schimb de sprijin ar putea oferi ambelor părți avantaje: vizibilitate politică pentru AUR și stabilitate parlamentară pentru zona guvernamentală.

În interiorul AUR, această posibilă repoziționare este interpretată de analiști ca o încercare de a crește gradul de acceptare politică în Parlament, într-un context în care partidul este frecvent perceput drept radical. O deschidere către negocieri indirecte cu zona liberală ar putea contribui la schimbarea acestei percepții și la consolidarea imaginii de actor politic „util” în procesul legislativ.

De partea cealaltă, Ilie Bolojan ar urmări, potrivit acelorași surse, să asigure o majoritate funcțională în Parlament pentru proiectele Guvernului, într-un context marcat de tensiuni și reconfigurări politice. O colaborare punctuală cu AUR ar putea reduce dependența de negocieri dificile cu alte formațiuni și ar crește predictibilitatea voturilor.

Semnale indirecte ale unei posibile detensionări ar fi apărut și în spațiul public, unde discursul unor comunicatori apropiați de zona liberală ar fi devenit mai rezervat în criticile la adresa AUR, comparativ cu perioada anterioară.

În paralel, sursele politice indică faptul că AUR ar fi încercat discuții și cu PSD privind o posibilă formulă de colaborare sau sprijin politic mai amplu, însă aceste negocieri nu ar fi avut succes. Refuzul ar fi contribuit la intensificarea criticilor publice venite din partea lui George Simion la adresa social-democraților, în timp ce tonul față de liberali ar fi rămas mai temperat.

La nivel politic local, discuțiile despre colaborări punctuale par să se reflecte și în administrație. În București, primarul Ciprian Ciucu a sugerat recent că anumite proiecte din Consiliul General ar putea primi sprijin transversal, inclusiv din partea AUR, ceea ce indică o flexibilitate mai mare în relațiile politice punctuale.