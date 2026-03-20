Grindeanu cere măsuri urgente pentru stoparea scumpirii carburanților

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut Guvernului să intervină rapid pentru a limita efectele creșterii accelerate a prețurilor la carburanți, într-un moment în care piața energetică este puternic afectată de evoluțiile internaționale.

Declarația a fost făcută în contextul în care prețul motorinei este estimat să crească semnificativ în zilele următoare, existând scenarii în care acesta ar putea depăși pragul de 12 lei pe litru. Întrebat despre eventuale măsuri de sprijin pentru populație și economie, Grindeanu a indicat că deciziile ar trebui să vină imediat după adoptarea bugetului.

„Eu mă aștept ca, după votarea acestui buget (...), Guvernul să se ocupe de acest lucru”, a declarat liderul social-democrat, subliniind că intervențiile ar trebui să vizeze în special domeniile gestionate de Ministerul Energiei și Ministerul Agriculturii.

Oficialul a atras atenția că problema prețurilor la carburanți are efecte directe asupra întregii economii, nu doar asupra consumatorilor individuali. În opinia sa, evoluțiile din piața energiei trebuie tratate cu prioritate, în contextul în care acestea influențează costurile de transport, producție și, implicit, prețurile finale ale bunurilor.

În paralel, scumpirile au devenit deja vizibile la pompă. În dimineața zilei de vineri, prețurile au înregistrat una dintre cele mai abrupte creșteri din ultima perioadă. De exemplu, într-o stație OMV Petrom din București, benzina standard a ajuns la aproximativ 8,94 lei pe litru, iar motorina la circa 9,59 lei pe litru, după majorări zilnice semnificative.

Potrivit datelor din piață, benzina s-a scumpit cu aproximativ 15 bani pe litru, iar motorina cu aproape 19 bani, acestea fiind cele mai mari creșteri într-un interval scurt de la debutul conflictului din Orientul Mijlociu. Evoluțiile sunt puse pe seama tensiunilor geopolitice, care au dus la creșterea cotațiilor internaționale pentru petrol și gaze naturale.

În acest context, autoritățile fiscale au început să monitorizeze atent piața. Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat declanșarea unor controale la nivel național, care vizează întregul lanț de distribuție al carburanților, de la importatori și depozitari până la comercianții finali.

Inspectorii urmăresc identificarea unor eventuale practici neconforme sau speculative care ar putea contribui la creșterea artificială a prețurilor. În cazul în care vor fi descoperite nereguli, acestea vor fi transmise instituțiilor competente pentru măsuri suplimentare.

Pe fondul acestor evoluții, presiunea asupra Guvernului crește, în condițiile în care scumpirea carburanților riscă să genereze efecte în lanț în economie, de la transport și agricultură până la prețurile de consum suportate de populație.