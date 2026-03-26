Planul pentru prăbușirea economiei. Elementul cheie care este vital și aruncă totul în aer

Elementul primordial pentru crearea unei crize economice de proporții este combustibilul. De aici se amplifică orice problemă, a spus Bogdan Comaroni, în podcastul realizat, joi, de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România.

„Am ajuns la concluzia, când am pus pe hârtie, care este sursa primară în momentul în care vrei să prăbușești totul economic, de la energie, la mâncare, la hrană, la transport, la turism, la tot. Și idealul este combustibilul. Deci combustibilul, energia, pentru că întotdeauna petrolul, prețul petrolului în sus atrage întotdeauna, când crește petrolul, în maximum 2-3 luni crește prețul la gaz”, a explicat Comaroni. Care a vorbit șid espre reacția în lanț a creșterii prețurilor.

„Totdeauna prețul la gaz vine și urmează prețului petrolului. Tot ce înseamnă încălzire, gaze centrale, tot ce înseamnă pe piața gazelor, tot ce înseamnă pe piața curentului electric. La vară ar trebui să se răcească mâncărurile și hrana. cu aere condiționate, frigeratoare, refrigeratoare, cu toate acestea, care cresc chiar prețul la alimente.”

Comaroni anticipează și o explozie la prețul motorinei. Ceea ce ar atrage după sine un dezastru pentru buzunarele românilor, limitând discuția doar la coșul zilnic de cumpărături făcute în supermarketuri.

„Dacă motorina va crește chiar mai mult, să crească undeva spre 14 lei, Doamne Ferește, la 15 lei. În condițiile în care ar ajunge la aceste prețuri, la magazine prețurile la alimente se vor dubla aproape, în momentul ăla. Gândește-te că tot ce înseamnă transport, turism, deci de Paște, lumea avea treabă cu turismul, cu toate alea. S-au anulat. S-a terminat cu turismul”, a mai afirmat jurnalistul.

Care se așteaptă ca în următoarele săptămâni să apară o criză de aprovizionare cu petrol, cauzată de războiul din Iran.

„Deci acest joc este absolut senzațional. Pe partea asiatică e nevoie de petrol, deci și la japonezi, și la chinezi, la toți, și inclusiv indieni. Deci în acest context eu ce mă aștept? Mă aștept ca destul de rapid, după Paște, încolo, pentru că, repet, cel puțin 30 de zile ai nevoie de acest război, pentru că este terminul de 30 de zile în care să crești barilul, prețul petrolului pe piață să crească și să apară o penurie. Mă aștept ca imediat după Paște, în România, eu îmi doresc să nu fie așa, benzina să ajungă pe la 11-12 lei.”