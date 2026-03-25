Patronatele din turism cer Guvernului menținerea voucherelor de vacanță

Federația Patronatelor din Turismul Românesc a transmis Guvernului României o solicitare oficială privind menținerea și recalibrarea voucherelor de vacanță, pe care le consideră un instrument important de politică publică.

Demersul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri de lucru organizate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, la care au participat reprezentanți ai industriei turistice și ai autorităților.

Solicitarea a fost susținută de președintele FPTR, Dragoș Răducan, și de vicepreședintele Nicolae Istrate, care au transmis autorităților argumente economice și sociale în favoarea continuării acestui sistem.

Reprezentanții FPTR susțin că voucherele de vacanță nu trebuie privite ca un avantaj salarial temporar, ci ca un mecanism stabil, reglementat prin legislație.

„Pentru anul 2026, regimul aplicabil sectorului public este expres prevăzut de Legea nr.141/2025, care a modificat art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009 și stabilește acordarea anuală a voucherelor de vacanță în cuantum de 800 lei personalului din instituțiile publice ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei, iar pentru personalul militar, polițiști, polițiști de penitenciare și personalul civil din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională este prevăzută decontarea serviciilor turistice, în aceeași limită de 800 lei”, transmite FPTR într-un comunicat.

Această prevedere stabilește cadrul legal pentru acordarea voucherelor în sectorul public în anul 2026.

Potrivit patronatelor, legislația permite în continuare acordarea voucherelor de vacanță și în mediul privat.

Angajatorii pot oferi acest beneficiu în limita a cel mult șase salarii minime brute pe economie pentru fiecare angajat, într-un an fiscal.

Cu toate acestea, reprezentanții industriei atrag atenția că lipsa de predictibilitate reduce interesul și eficiența acestui instrument.

Reprezentanții federației consideră că principalul obstacol nu este existența voucherelor, ci modul în care acestea sunt aplicate.

„Problema reală nu este existența lui, ci gradul de predictibilitate și coerență a aplicării sale. Modificările frecvente de cuantum, eligibilitate și condiții de valorificare afectează stabilitatea necesară atât beneficiarilor, cât și angajatorilor, emitenților și operatorilor economici din turism. În lipsa unei abordări multianuale și a unor reguli clare de aplicare, eficiența economică a schemei este diminuată chiar dacă temeiul ei legal rămâne solid”, se arată în comunicatul FPTR.

Patronatele susțin că schimbările repetate afectează întregul lanț economic din turism.

Reprezentanții FPTR avertizează că lipsa acestui mecanism ar avea efecte directe asupra economiei.

În absența voucherelor, cererea pentru servicii turistice interne ar scădea, ceea ce ar duce la reducerea gradului de ocupare în unitățile de cazare.

Impactul s-ar resimți și în investiții, încasări fiscale și sustenabilitatea operatorilor din sector.

Pentru o parte importantă a populației, accesul la turism rămâne limitat fără astfel de instrumente de sprijin.

FPTR propune analizarea unei variante în care valoarea voucherelor să fie majorată pentru angajații din sectorul public.

„Dacă statul ar acordă tuturor angajaților din sectorul public un cuantum echivalent cu un salariu minim net de referință de aproximativ 2.574 lei ( 500 Euro), la un număr de 1.278.795 posturi ocupate, efortul financiar brut ar ajunge la aproximativ 3,29 miliarde lei ( 660.000.000 euro). O astfel de soluție, deși social atractivă, ar necesită o analiză bugetară aprofundată. Noi propunem spre analiză această soluție pentru toți salariații bugetari cu un salariu net de până la 8000 de lei”, se mai arată în comunicat.

Unul dintre argumentele centrale ale FPTR este legat de efectele economice generate de voucherele de vacanță.

Potrivit unui studiu realizat de Academia de Studii Economice din București, fiecare leu cheltuit prin vouchere produce efecte directe în economie și la buget.

Concluzia studiului este prezentată de patronate astfel: fiecare leu utilizat prin acest sistem generează 0,36 lei în sectorul HoReCa și 0,78 lei la bugetul de stat.

Aceste date sunt invocate ca argument pentru menținerea și dezvoltarea schemei.