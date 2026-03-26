Comasări și tăieri de posturi la Primăria București. 170 de angajați vor fi trimiși acasă

Ciprian Ciucu. Sursă foto: Facebook
Peste 400 de posturi vor fi desființate din toate direcțiile Primăriei Capitalei, conform noii organigrame prezentate de primarul Ciprian Ciucu. Măsura va duce la încetarea contractului de muncă pentru aproximativ 170 de angajați. În același timp, șapte instituții culturale vor fi comasate într-o singură structură administrativă.

Schimbări majore la Primăria Capitalei

Potrivit anunțului făcut de reprezentanții Primăriei, măsurile sunt impuse de OUG 7/2026, care obligă autoritățile locale să reducă 30% din posturi până pe 12 aprilie. În caz contrar, acestea riscă să piardă finanțarea din cotele defalcate de la Guvern.

În paralel, trebuie aplicată și legea 296/2023, care prevede reduceri de 10% din posturi și comasarea instituțiilor cu mai puțin de 50 de angajați, măsură care nu a fost implementată de fostul primar.

Primăria Capitalei. Sursa foto: Arhiva EVZ

Sute de posturi vor fi desființate

Noua organigramă prevede eliminarea a peste 400 de posturi, jumătate dintre ele fiind vacante, ceea ce va conduce la încetarea contractului de muncă pentru circa 170 de salariați.

Congresul a explicat proiectul SUA pentru AI. „America va câștiga cursa”, fără intruziunea statului, dar cu patriotism
Un nor cosmic din Calea Lactee conține compuși cu miros de rom. Ce au descoperit astronomii
Economia anuală obținută prin reducerea posturilor este de aproape 20,4 milioane de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 1,6 milioane de lei lunar, echivalentul a 13,4% din totalul cheltuielilor cu personalul Primăriei Capitalei.

Șapte instituții care aparțin de Primăria Capitalei, comasate

În sectorul cultural, șapte instituții – Creart, Arcub, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul pentru Tineret și Școala de Arte – vor fi comasate într-o singură entitate: Direcția Generală de Arte și Evenimente Urbane. Din cele 267 de posturi existente, vor rămâne 155, ceea ce înseamnă desființarea a 112 posturi și încetarea raportului de muncă pentru 50 de angajați, economisindu-se astfel peste patru milioane de lei pe an.

Totodată, trei instituții cu atribuții în administrarea domeniului public – ALPAB, Centrul de Protecția Plantelor și Administrația Cimitirelor – vor fi integrate într-o singură structură, ADPMB (Administrația Domeniului Public a Municipiului București). Din totalul de 771 de posturi, vor rămâne 511, ceea ce implică desființarea a 260 de posturi și încetarea raportului de muncă pentru 40 de angajați. Bugetul primăriei va economisi astfel aproximativ 3 milioane de lei pe an.

Reprezentanții Primăriei mai spun că reorganizarea include și comasarea direcțiilor și desființarea serviciilor care nu mai corespund obiectivelor actuale. În total, 772 de posturi vor fi eliminate în această primă etapă, iar dacă modificările vor fi aprobate de Consiliul General, economia anuală estimată va fi de aproape 28 milioane de lei.

16:12 - Congresul a explicat proiectul SUA pentru AI. „America va câștiga cursa”, fără intruziunea statului, dar cu patriotism
16:01 - Marea Britanie testează restricții privind rețelele sociale pentru adolescenți
15:56 - Un nor cosmic din Calea Lactee conține compuși cu miros de rom. Ce au descoperit astronomii
15:50 - Românii se tem că-și pierd locurile de muncă din cauza AI. Dar face parte din rutina lor zilnică. Sondaj INSCOP
15:45 - Mirabela Grădinaru, întâlnire cu medicii români din Statele Unite. Discuții despre prevenirea adicțiilor la copii

Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Bogdan Comaroni: O să vină o criză de n-o să avem aer
