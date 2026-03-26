Garda de Mediu, controale la Primăria Capitalei. Poluarea din București, taxată cu 800.000 de lei

Garda Națională de Mediu a demarat un nou control la Primăria Municipiului București, în contextul în care în Capitală se înregistrează frecvent depășiri ale valorilor pentru particulele în suspensie PM2,5 și PM10.

Acțiunea a fost inițiată după ce stațiile Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului au semnalat valori ridicate în mod repetat. Controalele au început în 16 martie 2026 și vizează identificarea surselor de poluare și reducerea efectelor asupra populației.

„Depăşirile repetate ale valorilor indicatorilor PM2,5 şi PM10, semnalate de staţiile Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, au declanşat o nouă serie de controale în teren, la nivelul Capitalei, desfăşurate de Comisariatul Municipiului Bucureşti al Gărzii Naţionale de Mediu, începând din data de 16 martie 2026, pentru identificarea surselor de poluare şi reducerea impactului asupra populaţiei”, a anunțat Garda de Mediu.

În urma verificărilor, specialiștii au identificat mai multe surse posibile ale poluării. Una dintre acestea este materialul antiderapant folosit în sezonul rece, rămas pe carosabil și ridicat în aer de trafic, mai ales în zonele intens circulate.

”Fenomenul a fost amplificat de lipsa precipitaţiilor şi de temperaturile ridicate, care favorizează resuspendarea particulelor”, a transmis Garda de Mediu.

În paralel, controalele au vizat și șantierele din Capitală, inclusiv lucrări de infrastructură, reabilitări de linii de tramvai, construcții și proiectul Magistralei 6 de metrou.

Comisarii au constatat numeroase abateri de la legislația privind calitatea aerului, inclusiv lipsa umectării suprafețelor, absența rampelor de spălare a roților, depozitarea necorespunzătoare a materialelor și transportul neacoperit al deșeurilor.

„În numeroase cazuri, au fost constatate abateri de la legislaţia privind calitatea aerului: lipsa umectării suprafeţelor, absenţa rampelor de spălare a roţilor, depozitarea necorespunzătoare a materialelor şi transportul neacoperit al deşeurilor. Garda de Mediu a verificat 48 de şantiere, a aplicat 42 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 800.000 de lei şi a dispus măsuri imediate pentru reducerea emisiilor de pulberi”, au anunțat comisarii instituției.

Verificările au fost extinse în mai multe zone cu trafic intens sau afectate de lucrări, printre care Bulevardul Basarabia, Șoseaua Pantelimon și Bulevardul Theodor Pallady, inclusiv pe benzile destinate transportului public. În același timp, Garda de Mediu a controlat și primăriile de sector și a dispus măsuri pentru intervenția rapidă a serviciilor de salubritate.

„În acelaşi timp, Garda Naţională de Mediu a verificat toate primăriile de sector şi a dispus prin actele de controlo măsuri de intervenţia urgentă a serviciilor de salubritate pentru îndepărtarea materialului pulverulent. Apreciem promptitudinea autorităţilor locale în punerea în aplicare a măsurilor. Ca urmare, au fost demarate acţiuni de aspirare mecanizată (spălare şi periere a carosabilului) a arterelor principale şi a trotuarelor. Programele de spălare vor fi transmise către Comisariatul Municipiului Bucureşti al Gărzii Naţionale de Mediu”, a anunțat instituția.

Instituția a anunțat că verificările continuă și la nivelul Primăriei Municipiului București, unde sunt analizate măsurile adoptate pentru îmbunătățirea calității aerului.

„Aceste acţiuni vor fi desfăşurate cu caracter permanent, atât la operatorii economici, cât şi la autorităţile locale, ca parte a unui plan de control al Comisariatului Municipiului Bucureşti privind protecţia aerului înconjurător şi a mediului ca întreg”, a anunțat Garda de Mediu.