Materialul antiderapant folosit în sezonul rece, cauza creșterii poluării în Capitală. Informații de la Garda de Mediu

Nivelul poluării atmosferice a crescut în Capitală, iar verificările comisarilor Gărzii de Mediu au arătat că o parte semnificativă a poluării a fost cauzată de materialul antiderapant folosit în sezonul rece. „Verificările efectuate de comisarii Gărzii de Mediu au arătat că o parte semnificativă a poluării este generată de materialul antiderapant (nisip şi sare) utilizat în sezonul rece”, se arată într-un comunicat al instituției, publicat pe pagina oficială de Facebook.

Garda Națională de Mediu a anunțat că, după înregistrarea unor concentrații ridicate de particule în suspensie (PM10 și PM2,5) în București, a început controale în teren pentru a identifica sursele de poluare și a limita impactul asupra populației.

Comisarii au identificat depuneri consistente la borduri și sub autovehiculele parcate pe marile bulevarde, pe carosabil, în special în zonele intens circulate și pe liniile de tramvai folosite și de alte vehicule. Potrivit GNM, lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate din ultima perioadă au favorizat ridicarea particulelor în aer și au amplificat fenomenul.

În acest context, Garda Națională de Mediu a extins controalele în nordul Capitalei, unde au loc lucrări majore de infrastructură, și verifică respectarea programelor de umectare, existența rampelor de spălare a roților și măsurile de prevenire a degajării de praf.

De asemenea, comisarii au început controale la primăriile de sector, urmând să verifice și Primăria Municipiului București, pentru a analiza măsurile privind calitatea aerului și modul în care sunt aplicate obligațiile stabilite anterior.

„Totodată, Garda Naţională de Mediu a transmis o adresă tuturor primăriilor de sector ale Capitalei prin care le-a solicitat să ia măsuri privind reducerea emisiilor de pulberi în resuspensie, prin intervenţia serviciilor publice pentru îndepărtarea materialului antiderapant de pe carosabil (aspirarea mecanizată şi spălarea carosabilului). Creşterea nivelului de pulberi în Bucureşti este rezultatul unui cumul de factori, însă gestionarea necorespunzătoare a materialului antiderapant şi activităţile de şantier au un rol important în amplificarea fenomenului”, a anunțat instituția.

În timpul controlului început pe data de 16 martie 2026, comisarii Comisariatului Municipiului București au verificat stațiile liniei de metrou M6 – Bulevardul Expoziției, Montreal, Gara Băneasa și Aeroport Băneasa. „La toate stațiile principale ( expoziției, Montréal, gara Băneasa și aeroport Băneasa există rampă de spălare pentru autovehiculele ce deservesc șantierele. Atât în organizările de șantier, cât și în perimetrul exterior al acestora, există urme/depuneri de praf și nisip”, a anunțat instituția.

Pe parcursul anului trecut, GNM a verificat 346 de șantiere, 218 operatori industriali, 156 de amplasamente afectate de incendii, 14 operatori de salubrizare și 45 de stații de betoane, iar în urma controalelor a aplicat amenzi de 13,466 milioane de lei, 144 de avertismente și a înaintat 11 sesizări penale.