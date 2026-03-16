Trafic restricționat pe Valea Oltului. Rute alternative recomandate șoferilor

Valea Oltului, cunoscută drept unul dintre cele mai periculoase drumuri din România din cauza desprinderilor frecvente de stânci, va intra în următoarele luni într-un amplu program de consolidare a versanților și taluzurilor, potrivit CNAIR.

CNAIR a anunțat că, între 16 martie și 15 iunie 2026, traficul va fi restricționat semnificativ pentru a permite lucrările în siguranță.

Intervențiile vizează DN7, între Râmnicu Vâlcea și Veștem, cu accent pe sectorul Căciulata – Câinenii Mari. În această zonă se vor desfășura activități complexe, precum curățarea stâncilor instabile, dislocarea controlată a rocilor, montarea de plase de protecție și consolidarea taluzurilor.

Autoritățile au anunțat că scopul acestor lucrări este prevenirea accidentelor și protejarea șoferilor care tranzitează una dintre cele mai riscante artere rutiere din țară.

Restricțiile se vor aplica în special autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone. Camioanele și TIR-urile vor fi obligate să utilizeze rute alternative pe durata lucrărilor, care se desfășoară de luni până sâmbătă, între orele 8:00 și 17:30. Circulația autovehiculelor mici va fi întreruptă doar în situații de pericol iminent.

Vehiculele de intervenție – ambulanțe, autospeciale de pompieri și poliție – precum și autovehiculele autorizate vor putea circula fără restricții în zonele de lucru. În zilele de duminică și în perioada sărbătorilor legale, lucrările vor fi suspendate, iar traficul va reveni la normal.

Pentru a evita blocajele, autoritățile recomandă rute ocolitoare. De exemplu, pentru legătura București – Veștem se poate parcurge traseul: București – A3 – Ploiești – DN1A – Brașov – DN1 – Veștem. Pentru București – A1 Simeria (Nădlac II/Cluj), ruta recomandată este București – A1 – Pitești – DN7 – Râmnicu Vâlcea – DN67 – Târgu Jiu – DN66 – Simeria – nodul rutier Simeria A1.

CNAIR le recomandă șoferilor să-și planifice călătoriile din timp și să ia în calcul posibile întârzieri, mai ales în perioadele de vârf, pentru a evita surprizele neplăcute și riscurile asociate traversării zonei de șantier.