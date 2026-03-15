Încep lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai din București, pe mai multe segmente. Ce se va întâmpla cu traficul rutier

Tramvai. Sursă foto: Facebook
Primăria Capitalei a anunțat, pe Facebook, că a început lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei și alte segmente. Traficul rutier nu va fi afectat, iar TPBI va ajusta circulația mijloacelor de transport în comun.

Lucrări de reabilitare în București a șinelor de tramvai pe mai multe segmente

Primăria Municipiului București a anunțat duminică începerea lucrărilor la șina de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Șos. Petricani – Bd. Lacul Tei – Lizeanu.

Începem lucrările la șina de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Șos. Petricani - Bd. Lacul Tei – Lizeanu. Vorbim despre alți aproape 6 km de șină care intră în reabilitare. Mâine predăm amplasamentul către constructor, iar în cursul săptămânii va fi organizat șantierul”, a precizat Primăria Capitalei.

Traficul rutier nu va fi afectat, dar transportul public va suferi modificări

Primăria subliniază că traficul rutier nu va fi afectat, întrucât Poliția Locală a Municipiului București va interveni pentru ca autovehiculele să nu mai fie parcate pe carosabil, trotuare sau pe șina de tramvai. În plus, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI va opera modificări în circulația mijloacelor de transport public.

Revenim cu informații privind autobuzele introduse și rutele acestora”, se mai arată în comunicatul oficial.

Tramvai 36 / sursa foto: captură YouTube

PMB anunță alte lucrări de reabilitare a șinelor de tramvai în București

Primăria Municipiului București (PMB) a mai precizat că, începând de vineri, 20 martie, vor începe lucrări pe alți trei kilometri de linie de tramvai.

E vorba despre: porţiunea dintre Bd. Pache Protopopescu şi Str. Traian (lotul 2 – 1,9 km); Bd. Ferdinand, între Şos. Mihai Bravu şi Str. Traian (locul 13 – 700 metri); Str. Dristorului, între Bd. Camil Ressu şi Str. Baba Novac (locul 15 – 220 metri)”, se arată în mesaj.

De asemenea, PMB anunță că vor fi demarate lucrări pentru 7.6 km de șină în primăvară și 3.6 km de linie în vară.

Lucrările propriu-zise la infrastructură vor dura un an şi încă pe atât lucrările la reţeaua de apă-canal din subteran”, menţionează primăria.

