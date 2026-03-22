Ciprian Ciucu critică Centrul Bucureștiului: Îți zgârie retina

Clădire veche. Sursa foto: Pixabay
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat pe Facebook că a efectuat mai multe vizite în zona centrală a Bucureștiului. Edilul a spus că peisajul urban este unul profund degradat și lipsit de coerență administrativă.

Ciucu, după vizita în centrul Bucureștiului

Edilul amai spus că, indiferent de locul în care te afli în centrul orașului, imaginea generală este afectată de numeroase probleme vizibile la tot pasul.

„Oriunde te-ai afla în Centrul Bucureştiului, la o singură privire, în orice direcţie te-ai uita, ceva îţi "zgârie retina”, subliniind că situația nu este una izolată, ci răspândită în întreg spațiul urban central. Tot el a menționat că „într-o singură poză panoramică, făcută la întâmplare, vedem zeci de probleme”, sugerând amploarea degradării vizuale și funcționale a zonei.

Printre exemplele enumerate de primar se numără infrastructura urbană neîngrijită, stâlpi de iluminat vechi și nefuncționali, mobilier stradal deteriorat, dar și numeroase elemente abandonate în spațiul public.

De asemenea, acesta a semnalat prezența extinsă a mașinilor parcate neregulamentar, inclusiv pe trotuare sau în apropierea trecerilor de pietoni, ceea ce afectează atât siguranța pietonilor, cât și mobilitatea urbană.

A criticat starea spațiilor verzi

Un alt aspect criticat vizează starea spațiilor verzi, despre care edilul afirmă că sunt degradate, cu arbori uscați și zone de gazon transformate în noroi în urma ploilor. La acestea se adaugă și fenomenul graffiti-ului extins, pe care îl descrie ca fiind prezent pe majoritatea clădirilor din centrul orașului, contribuind la imaginea de ansamblu a neglijenței urbane.

Primarul a atras atenția și asupra panourilor publicitare amplasate fără respectarea reglementărilor, în special în zone protejate sau în apropierea clădirilor de patrimoniu, dar și asupra firmelor și bannerelor montate fără autorizație pe fațadele imobilelor.

În plus, acesta a menționat probleme legate de curățenia stradală, susținând că serviciile de salubrizare nu respectă întotdeauna programul stabilit, ceea ce contribuie la acumularea de deșeuri și la degradarea spațiului public.

Ce măsuri propune Ciucu

În opinia sa, toate aceste elemente conturează o imagine de ansamblu în care „dezordinea este generalizată”, iar responsabilitatea este distribuită între mai multe instituții care nu și-au asumat suficient rolul de control și intervenție.

Edilul a indicat lipsa autorității și ineficiența structurilor de control local ca fiind printre principalele cauze ale situației actuale, alături de o atitudine pasivă a unor funcționari publici de conducere.

În acest context, Ciprian Ciucu a anunțat că a stabilit, împreună cu primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, o mai bună coordonare administrativă privind intervențiile în zona centrală. Potrivit acestuia, obiectivul este împărțirea clară a responsabilităților și accelerarea intervențiilor punctuale, dar și demararea unor proiecte de reconfigurare urbană, inclusiv în zone precum Piața Lahovari.

