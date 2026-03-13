Ciprian Ciucu începe reforma în București cu un podcast. Ce planuri are noul primar al Capitalei

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că pregătește lansarea unui podcast în care intenționează să discute despre problemele Capitalei și despre modul în care funcționează administrația orașului. Edilul afirmă că proiectul este încă în pregătire și că urmează să stabilească detaliile legate de format și invitați.

„Îmi fac podcast. Work in progress. Eu nu am timp, chef și nici nu mă pricep să mă scalâmbăi pe TikTok și să vă captez atenția în trei secunde și să cultiv ura cu live-uri la întâmplare, cum îmi vine.

Dacă vreți să înțelegeți Bucureștiul până în străfundurile sale, să aflați politicile pe care le avem în vedere pentru viitorul apropiat și mediu, să-i vedeți guvernarea și prin ochii mei, ai primarului, nealterată de titluri bombastice și înșelătoare, acest podcast vă este dedicat”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

„Nu am încă un nume pentru el, nu am încă un format (ex. un tandem cu un ziarist independent care să fie spin doctor, un alt invitat de fiecare dată etc.) și nu am decis dacă să fie live sau înregistrat”, a scris Ciucu.

„Va fi oricum seara, în afara orelor de muncă și nu m-am hotărât cu ce frecvență. Îmi propun și o țintă: până la sfârșitul anului să fie în top 20 podcasturi din România”, a conchis Ciprian Ciucu.

