Ciprian Ciucu și Robert Negoiță, discuții despre noi pasaje rutiere: Sectorul 3 se alătură proiectului demarat de PMB

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut o întâlnire cu edilul Sectorului 3, Robert Negoiță, în cadrul căreia au analizat mai multe proiecte de infrastructură rutieră și urbană din București. Printre temele discutate s-au numărat realizarea unor pasaje rutiere și pietonale, dar și planurile de reamenajare a Splaiului Independenței.

Întâlnirea face parte dintr-o serie de consultări inițiate de primarul general cu edilii de sector, pentru a identifica proiectele prioritare din fiecare zonă a orașului.

Ciprian Ciucu a explicat că, în cazul Sectorului 3, accentul cade în principal pe proiecte de infrastructură rutieră, menite să reducă aglomerația din zonele intens circulate.

În același context, Primăria Sectorului 3 analizează și realizarea unui pasaj subteran de-a lungul inelului principal, proiect care ar putea contribui la reducerea blocajelor din mai multe intersecții importante.

Potrivit primarului general, una dintre ideile discutate vizează fluidizarea circulației în zona șoselei Mihai Bravu, unde se intersectează mai multe artere intens circulate.

„Am întors proiectul pe toate feţele, i-am căutat punctele tari dar şi pe cele slabe, iar cele tari mi se par predominante. Aici nu vor începe lucrările până ce PMB nu va finaliza lucrările la reţeaua de termoficare, dar am decis să facem studiile urbanistice necesare.

Sectorul 3 îşi asumă lărgirea căii Dudeşti la două benzi pe sens, între şoseaua Mihai Bravu şi bulevardul Burebista - prin acest proiect se reduc blocajele din intersecţia cu şoseaua Mihai Bravu şi se scurtează semnificativ timpul de staţionare a tramvaiului în trafic. Aici noi, PMB executăm deja linia de tramvai. Am dat deja ordinul de începere", menţionează Ciucu.

De asemenea, Primăria Capitalei are în plan extinderea inelului median între șoseaua Giurgiului și bulevardul Basarabia, proiect care va include și o linie de tramvai.

Un alt proiect analizat vizează construirea unui pasaj pietonal subteran în zona Laminor, care să faciliteze legătura dintre stația de metrou, stațiile de transport public și Hala Laminor. În paralel, Primăria Capitalei lucrează la modernizarea liniei de tramvai din intersecție, iar cele două administrații vor coordona lucrările.

Totodată, Sectorul 3 intenționează să realizeze un pasaj pietonal subteran între stația de metrou Titan și cartierul aflat de cealaltă parte a bulevardului.

„Sectorul 3 îşi asumă realizarea unui pasaj pietonal subteran care să lege staţia de metrou Titan cu zona de locuit de peste drum. A fost nevoie să ne compatibilizăm viziune pentru PUZ de sistematizare a zonei neconstruite dintre bulevardul Pallady şi strada Lunca Cetăţii, demarat de S3. Noi am cerut accent cu accent pe locuire de calitate, utilităţi dimensionate corect şi zone stabilite clar pentru şcoli şi parc şi alte funcţiuni publice”, precizează primarul Capitalei.

Cei doi edili au discutat și despre un proiect de regenerare urbană pentru Splaiul Independenței, care urmărește valorificarea zonei de promenadă de-a lungul râului Dâmbovița.

„Sectorul 3 se alătură proiectului demarat de PMB. L-am rugat pe Robert Negoiţă să proiecteze proiectul ţinând cont deja de viziunea noastră şi să includă temele de proiectare şi elementele pe care deja le-am discutat cu Teodor Frolu”, menţionează Ciucu.

Primarul general a recunoscut că proiectele discutate includ numeroase lucrări de infrastructură rutieră, dar a subliniat că multe dintre ele se regăsesc deja în planurile urbanistice ale municipalității.

„Sunt proiecte utile, important este să găsim soluţii şi nu să ne blocăm unii pe alţii, doar aşa de flori de măr. Hai să le facem”, mai scrie Ciprian Ciucu.