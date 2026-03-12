Noi detalii despre Centura Vest a Timișoarei. Ce se întâmplă pe șantier până când va fi emisă autorizația de construire

Lucrările preliminare pe șantierul Centurii Vest a Timișoarei au început, iar cercetările arheologice sunt realizate în 13 zone. Autorizația de construire este în așteptare la Ministerul Transporturilor, relatează DRDP.

Pe șantierul Centurii Vest a municipiului Timișoara, echipele de muncitori și specialiști desfășoară lucrări pregătitoare în așteptarea autorizației de construire de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunță că aceste intervenții includ amenajarea drumurilor tehnologice necesare desfășurării ulterioare a lucrărilor.

„În aşteptarea Autorizaţiei de Construire de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii România, pe şantierul centurii Timişoara Vest se fac lucrări preliminare începerii propriu-zise a execuţiei acestui proiect. Astfel, se lucrează la amenajarea drumurilor tehnologice, dar şi la siturile arheologice. Au fost identificate 13 poziţii kilometrice unde sunt sau vor fi deschise puncte de cercetare arheologică pe cei aproape 14 km ai noului şantier. Aceste intervenţii se fac cu echipele de specialitate ale Muzeului de Istorie de la Satu Mare”, a transmis DRDP Timișoara.

Proiectarea Centurii Vest a fost realizată de compania turcă NUROL İnşaat ve Ticaret A.Ş. și depusă la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere încă din toamna anului trecut. Ulterior, proiectul a fost transmis Ministerului Transporturilor pentru obținerea Autorizației de Construire, document necesar pentru demararea lucrărilor principale.

DRDP Timișoara supervizează implementarea acestui contract, care este derulat de CNAIR.

Centura Vest Timișoara va avea o lungime de 13,9 kilometri și patru benzi de circulație, câte două pe sens. Traseul va include zece poduri și pasaje, patru noduri rutiere și două parcări. Proiectul este estimat să fie finalizat în doi ani, iar valoarea contractului se ridică la 1,41 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul de Transport 2021-2027.

Noua șosea va fi integrată complet în inelul de centură al orașului. Pe traseu vor fi construite un pasaj peste DN59A, continuat cu un pasaj peste CFR 100, cu o lungime totală de 750 de metri, un pasaj peste DN6 și CF133 (450 metri), și un pod peste râul Bega și rezervoarele de nămol (450 metri). Nodurile rutiere vor fi amplasate la intersecția cu DN69/E671 și cu Drumul Național Centură Timișoara, la intersecția cu DN6, la intersecția cu DN59A și la viitoarea Radială Nouă de Vest/C30.