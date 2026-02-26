Blocaj în Consiliul General București. Decizii cheie pentru Capitală, amânate

Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București era programată joi la ora 10:00, însă a fost suspendată din lipsă de cvorum, numărul consilierilor prezenți fiind insuficient pentru adoptarea hotărârilor. La întâlnire au participat doar 27 de consilieri generali.

Absența mai multor aleși locali a blocat dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea de zi. Printre cei care nu au participat s-au numărat consilierii Partidul Social Democrat (PSD)

Cu două zile înainte, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunțase că reprezentanții formațiunii din Consiliu vor intra în grevă.

Consilierii generali ar fi trebuit să analizeze mai multe proiecte administrative importante pentru Capitală.

Unul dintre acestea viza creșterea chiriilor pentru locuințele convenabile. Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile urma să fie stabilit la 8 lei/mp, sumă multiplicată cu coeficientul zonei: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D.

Pe ordinea de zi se afla și proiectul privind achiziția de servicii de audit extern pentru Societatea de Transport București și Termoenergetica, companii aflate în subordinea municipalității.

De asemenea, era programată depunerea jurământului de către noul consilier municipal, Georgiana Diţă.

Consilierii urmau să dezbată și transferul activității și al personalului de la Centrul Cultural Expo Arte către ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale, măsură care vizează reorganizarea sectorului cultural al Primăriei Capitalei.

Un alt punct important privea reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – Șoseaua Pipera. Proiectul presupune declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele private aflate pe traseul lucrării de utilitate publică „Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere Bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între Șoseaua Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride”.

Ședința era programată în continuarea celei desfășurate marți, când primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit despre un haos în termoficarea Capitalei și a lansat acuzații grave la adresa lui Ciprian Ciucu. În același context, acesta a anunțat intrarea în grevă a consilierilor Partidul Social Democrat din Consiliu.