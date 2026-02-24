Scandal în ședința CGMB, de la proiectul PSD de reducere a facturilor. Ciucu îi acuză de populism

Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), convocată pentru ora 11:00, se desfășoară într-un climat tensionat, după ce un proiect inițiat de PSD privind reducerea facturilor la apă caldă și căldură nu a mai fost inclus pe ordinea de zi. Primarul Ciprian Ciucu a calificat proiectul PSD drept o inițiativă populistă menită să provoace circ.

Inițiativa viza acordarea unor compensații bucureștenilor în situațiile în care agentul termic nu este furnizat la parametrii stabiliți prin contract.

Documentul nu poate fi supus dezbaterii și votului din cauza unor probleme de procedură. Mai exact, proiectul nu ar fi parcurs toate etapele administrative obligatorii. Nu au fost întrunite comisiile de specialitate pentru analiză, iar aparatul tehnic al Primăriei nu a emis raportul de specialitate necesar pentru a permite introducerea inițiativei în plen.

În absența acestor pași, conducerea ședinței a considerat că proiectul nu îndeplinește condițiile legale pentru a fi discutat.

Reprezentanții PSD susțin însă că blocarea inițiativei este una deliberată și îl acuză pe primarul general de abuz. Social-democrații anunță că vor sesiza Prefectura Capitalei pentru a verifica legalitatea situației și iau în calcul inclusiv depunerea unei plângeri pentru abuz în serviciu. În opinia lor, proiectul ar fi trebuit să ajungă la vot, având în vedere impactul direct asupra populației, mai ales în sezonul rece.

Nemulțumiri au fost exprimate și de consilieri din partea PUSL, AUR și REPER, care au criticat blocarea parcursului administrativ al inițiativei.

La ședință participă și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, președintele PSD București, care susține demersul partidului. Tema compensațiilor pentru serviciile de termoficare este una recurentă în dezbaterile locale, în contextul avariilor și al livrării sub parametri a agentului termic în mai multe zone ale orașului.

CGMB este instituția legislativă a Municipiului București și are rolul de a lua decizii asupra politicilor locale, bugetului Capitalei, proiectelor de infrastructură, serviciilor publice (inclusiv apă, căldură, transport) și altor aspecte administrative care afectează orașul.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat dur inițiativa PSD, afirmând că aceasta nu aduce soluții reale pentru bucureșteni.

„Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru! În loc de soluții, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea. Și-au făcut și tricouri pentru circ, nu pentru soluții reale.”

Ciucu a explicat că proiectul este practic inaplicabil și poate destabiliza sistemul de termoficare. „S-au cocoțat pe o temă reală, starea proastă a sistemului de termoficare, și, în loc să vină cu soluții care să îl echilibreze, instigă populația să nu plătească facturile.

Ceea ce are potențialul de a-l destabiliza și mai mult, ceea ce ar putea duce la colapsul acestuia și la imposibilitatea de a asigura apa caldă și căldura în anii următori.”

Primarul a mai precizat că mecanismele de compensare prevăzute în contracte funcționează deja.„Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată, exact ce se aplică azi. POPULAȚIA NU PLĂTEȘTE ceea ce nu primește. Atunci când sunt probleme, Termoenergetica este deja penalizată conform contractului.”