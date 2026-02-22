Social

Ce să faci dacă factura de regularizare la gaze e prea mare. Există soluții

Comentează știrea
Ce să faci dacă factura de regularizare la gaze e prea mare. Există soluțiiSursa: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

În această perioadă, mulți români au fost surprinși de facturile de regularizare la gaze naturale, care uneori depășesc sumele așteptate. Regularizarea reprezintă ajustarea consumului real față de facturile plătite anticipat pe baza estimărilor lunare și poate aduce surprize, mai ales după sezoanele reci, potrivit Engie.

Ce să faci dacă factura de regularizare la gaze e prea mare

Confruntarea cu o astfel de factură poate fi stresantă, dar există pași clari pe care consumatorii îi pot urma pentru a gestiona situația responsabil și eficient.

Verificarea facturii este primul pas esențial. Mulți consumatori primesc facturi de regularizare fără să le verifice în detaliu, dar o analiză atentă poate scoate la iveală erori de măsurare sau de calcul. Este recomandat să compari cifra de pe contor cu cea indicată pe factură și să verifici perioada pentru care se face regularizarea.

Facturi, taxă

Sursa foto: Arhiva EVZ

În plus, verifică dacă tarifele aplicate sunt cele aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și dacă există corectitudinea consumului pe fiecare lună.

Documentele pe care trebuie să le ai mereu valabile. Ce riscuri apar dacă lipsesc
Documentele pe care trebuie să le ai mereu valabile. Ce riscuri apar dacă lipsesc
Cum să-ți aperi drepturile la locul de muncă. Situații în care reclamația la ITM este justificată
Cum să-ți aperi drepturile la locul de muncă. Situații în care reclamația la ITM este justificată

Dacă identifici diferențe sau discrepanțe, următorul pas este contactarea furnizorului de gaze. Operatorii sunt obligați să răspundă solicitărilor clienților și să clarifice orice neconcordanță.

Uneori, facturile mari apar din cauze simple: citirea eronată a contorului, calculul greșit al perioadei sau includerea unor penalități nejustificate. Furnizorul poate emite o factură corectată dacă se confirmă erorile. Este recomandat să păstrezi toate dovezile: fotografii ale contorului, facturile anterioare și orice comunicare cu furnizorul.

gaze

sursa: arhivă EVZ

Pentru cei care nu pot achita integral factura de regularizare, există opțiunea plății eșalonate. Majoritatea companiilor de gaze permit clienților să împartă suma de plată în mai multe rate, fără penalități majore.

Ce drepturi au consumatorii

Este important să contactezi operatorul înainte de termenul scadent și să soliciți un plan de plată, explicând situația. Astfel, factura nu va genera penalități suplimentare, iar consumatorul poate gestiona mai ușor impactul financiar.

Consumatorii trebuie să fie conștienți și de drepturile lor. Conform legislației în vigoare, factura de regularizare trebuie să fie clară, transparentă și să reflecte consumul real. În cazul în care există neînțelegeri nerezolvate cu furnizorul, clienții pot apela la ANRE sau la Protecția Consumatorului, instituții care oferă sprijin și mediază conflictele dintre furnizori și clienți.

De asemenea, asociațiile de consumatori oferă ghiduri și recomandări pentru contestarea facturilor, inclusiv model de sesizări și termene legale pentru soluționarea disputelor.

Un alt aspect important este verificarea contorului și a instalației. Uneori, consumul exagerat poate fi cauzat de pierderi tehnice, scurgeri sau funcționarea necorespunzătoare a aparatelor pe gaze.

Un specialist autorizat poate evalua starea instalației și poate detecta eventuale defecțiuni care duc la creșterea consumului. În plus, unele contorizări vechi pot înregistra eronat consumul, iar înlocuirea sau recalibrarea contorului poate rezolva problema pe termen lung.

Pentru prevenție, monitorizarea consumului lunar este esențială. În loc să aștepți facturile de regularizare, consumatorii pot nota citirile contorului în fiecare lună și pot compara cu estimările furnizorului.

Cum se pot remedia diferențele

Astfel, eventualele diferențe se pot remedia mai rapid, evitând surprizele neplăcute la sfârșitul perioadei de facturare. De asemenea, ajustarea setărilor centralei, reducerea pierderilor de căldură și folosirea responsabilă a aparatelor pe gaze contribuie la un consum mai stabil.

În contextul facturilor mari, mulți români au început să exploreze și sprijinul social sau subvențiile guvernamentale. Există programe care ajută categoriile vulnerabile să suporte costurile gazelor naturale, mai ales în sezonul rece. Informațiile privind eligibilitatea și procedura de aplicare pot fi obținute de la primării, asistență socială sau direct de la furnizorii de energie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:45 - Saivan prăbușit în Prahova sub greutatea zăpezii. 30 de oi și capre au murit
08:38 - Eșecul AUR în SUA și alinierea Deep State-ului românesc
08:30 - Documentele pe care trebuie să le ai mereu valabile. Ce riscuri apar dacă lipsesc
08:19 - „A meritat?” Scrisoarea unui judecător către copilul său, într-o sâmbătă cu ninsoare ca-n povești
08:12 - Scandal la Primărie. Ciprian Ciucu acuzat de cenzură, detașări masive și protejarea unor contracte de milioane de euro
08:01 - Ce să faci dacă factura de regularizare la gaze e prea mare. Există soluții

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale