Ce să faci dacă factura de regularizare la gaze e prea mare. Există soluții

În această perioadă, mulți români au fost surprinși de facturile de regularizare la gaze naturale, care uneori depășesc sumele așteptate. Regularizarea reprezintă ajustarea consumului real față de facturile plătite anticipat pe baza estimărilor lunare și poate aduce surprize, mai ales după sezoanele reci, potrivit Engie.

Confruntarea cu o astfel de factură poate fi stresantă, dar există pași clari pe care consumatorii îi pot urma pentru a gestiona situația responsabil și eficient.

Verificarea facturii este primul pas esențial. Mulți consumatori primesc facturi de regularizare fără să le verifice în detaliu, dar o analiză atentă poate scoate la iveală erori de măsurare sau de calcul. Este recomandat să compari cifra de pe contor cu cea indicată pe factură și să verifici perioada pentru care se face regularizarea.

În plus, verifică dacă tarifele aplicate sunt cele aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și dacă există corectitudinea consumului pe fiecare lună.

Dacă identifici diferențe sau discrepanțe, următorul pas este contactarea furnizorului de gaze. Operatorii sunt obligați să răspundă solicitărilor clienților și să clarifice orice neconcordanță.

Uneori, facturile mari apar din cauze simple: citirea eronată a contorului, calculul greșit al perioadei sau includerea unor penalități nejustificate. Furnizorul poate emite o factură corectată dacă se confirmă erorile. Este recomandat să păstrezi toate dovezile: fotografii ale contorului, facturile anterioare și orice comunicare cu furnizorul.

Pentru cei care nu pot achita integral factura de regularizare, există opțiunea plății eșalonate. Majoritatea companiilor de gaze permit clienților să împartă suma de plată în mai multe rate, fără penalități majore.

Este important să contactezi operatorul înainte de termenul scadent și să soliciți un plan de plată, explicând situația. Astfel, factura nu va genera penalități suplimentare, iar consumatorul poate gestiona mai ușor impactul financiar.

Consumatorii trebuie să fie conștienți și de drepturile lor. Conform legislației în vigoare, factura de regularizare trebuie să fie clară, transparentă și să reflecte consumul real. În cazul în care există neînțelegeri nerezolvate cu furnizorul, clienții pot apela la ANRE sau la Protecția Consumatorului, instituții care oferă sprijin și mediază conflictele dintre furnizori și clienți.

De asemenea, asociațiile de consumatori oferă ghiduri și recomandări pentru contestarea facturilor, inclusiv model de sesizări și termene legale pentru soluționarea disputelor.

Un alt aspect important este verificarea contorului și a instalației. Uneori, consumul exagerat poate fi cauzat de pierderi tehnice, scurgeri sau funcționarea necorespunzătoare a aparatelor pe gaze.

Un specialist autorizat poate evalua starea instalației și poate detecta eventuale defecțiuni care duc la creșterea consumului. În plus, unele contorizări vechi pot înregistra eronat consumul, iar înlocuirea sau recalibrarea contorului poate rezolva problema pe termen lung.

Pentru prevenție, monitorizarea consumului lunar este esențială. În loc să aștepți facturile de regularizare, consumatorii pot nota citirile contorului în fiecare lună și pot compara cu estimările furnizorului.

Astfel, eventualele diferențe se pot remedia mai rapid, evitând surprizele neplăcute la sfârșitul perioadei de facturare. De asemenea, ajustarea setărilor centralei, reducerea pierderilor de căldură și folosirea responsabilă a aparatelor pe gaze contribuie la un consum mai stabil.

În contextul facturilor mari, mulți români au început să exploreze și sprijinul social sau subvențiile guvernamentale. Există programe care ajută categoriile vulnerabile să suporte costurile gazelor naturale, mai ales în sezonul rece. Informațiile privind eligibilitatea și procedura de aplicare pot fi obținute de la primării, asistență socială sau direct de la furnizorii de energie.