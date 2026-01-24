Facturi mari la regularizare. Recomandările ministrului Energiei: Pentru a evita șocurile

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că s-a opus creșterii accizelor la gaze, energie electrică și combustibili, aplicată de la 1 ianuarie, și că va milita pentru reducerea prețului carburanților la nivelul lunii decembrie 2025, odată ce situația bugetară a României va permite acest lucru.

„Eu am început un demers foarte clar prin care am redus specula. Am oprit orice joc al operatorilor și am păstrat prețul la 7 lei și un pic în piață. M-am opus și în adrese oficiale creșterii accizelor la 1 ianuarie cu 10% la gaze, energie electrică și combustibil, la energie 48%”, a afirmat Bogdan Ivan, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Ministrul a explicat că reducerea accizelor poate influența direct prețul carburanților: „În cazul carburanților este foarte simplu, din acciză poți să reduci 30-40 de bani oricând. Așa cum ai crescut, poți să și reduci. Da, odată ce cifrele bugetului vor arăta mai bine, suntem obligați să facem acest lucru, pentru că în timpul în care vorbim de accize crescute la energie, gaze, combustibili, mâna statului ajunge în buzunarul fiecărui român”.

Bogdan Ivan a precizat că intenționează să militeze pentru reducerea prețului carburanților cu aproximativ 10% până la nivelul de la finalul anului 2025: „La revenire la starea inițială din 31 decembrie 2025. Dacă scădem din cât e acum, 7,90 lei motorina, 7,60 lei benzina, ne ducem la 7,37 lei benzina. În clipa în care vom avea o situație mai bună a deficitului bugetar, o să militez pentru acest lucru”.

Ministrul a a mai spus că plafonarea prețului la energie a avut un impact major asupra inflației din 2025: „Marea pondere de 60% în creșterea inflației din 2025 s-a datorat eliminării, plafonării prețului la energie, care s-a reflectat automat în fiecare produs și serviciu pe care românii l-au consumat. Am început, dar atunci am luat mai multe decizii, că am limitat specula, am început noi capacități de producție și de stocare a energiei electrice, iar astăzi pot să vă spun că ofertele care erau la începutul lui iulie - 1,55 lei și 1,60 lei - sunt aproape un milion de români care în 2025 și-au schimbat operatorul și plătesc astăzi facturi cu 30-35% mai mici”.

Ministrul Energiei a făcut un apel către români să își citească lunar contoarele, pentru a evita facturile mari la regularizare: „De asemenea, îi rog pe oameni să se uite foarte clar, să citească contorul lunar, să trimită acel index, ca să nu aibă o factură de 50 lei, 70 de lei timp de 3 luni, pe perioada de iarnă și de consum foarte mare, și poate să vină regularizarea la 3 luni cu 400-500 de lei. E un șoc psihologic când îți vine o facturã de 500 de lei la electricitate”, a mai adăugat Ivan.