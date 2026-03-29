Crin Antonescu știe că actuala coaliție „nu merge”, dar nu vede alegeri anticipate în România

Crin Antonescu a afirmat că actuala formulă guvernamentală nu funcționează, însă a exclus, în mare măsură, scenariul unor alegeri anticipate în perioada imediat următoare.

Scena politică este dominată de incertitudini privind stabilitatea executivului și de semnale contradictorii venite din interiorul partidelor aflate la guvernare.

Fostul lider liberal a făcut o evaluare critică a modului în care funcționează coaliția, sugerând că tensiunile interne și competiția politică au afectat capacitatea de guvernare.

„Eu cred că această coaliţie nu merge. Şi înainte de a discuta cine-i de vină sau nu e de vină, e constatarea faptului că nu merge. Despre asta auzim în fiecare zi. Pare chiar că principalele componente ale guvernării sunt într-un fel de campanie electorală prematură sau timpurie, cumva cu o mai mare preocupare pentru asta decât pentru actul guvernăriei în sine”, a declarat acesta la Antena 3.

Antonescu sugerează că prioritățile politice au depășit agenda administrativă, ceea ce afectează eficiența executivului.

Crin Antonescu a criticat și modul în care a fost construit actualul Guvern, afirmând că ar fi fost nevoie de mai multă prudență în stabilirea componenței și a programului de guvernare.

„Cred că ar fi trebuit mai multă cumpănire atunci când s-a constituit Guvernul, privitor la componenţa lui, privitor la programul lui. Faptul că în fiecare săptămână trebuie să vedem dacă Guvernul mai rezistă săptămâna asta sau până la primăvară, problema este dacă mai rezistă societatea românească, dar să fim totuşi calmi şi temperaţi”, a afirmat acesta.

Declarația evidențiază o percepție de instabilitate constantă, în care durata Guvernului devine o temă recurentă în spațiul public.

În ciuda criticilor, fostul lider liberal consideră că actualul executiv va rămâne în funcție, cel puțin pe termen scurt.

„Nu fac pronosticuri, n-am elemente. Dacă mă întrebaţi, eu cred că acest Guvern va mai dura cu domnul Bolojan în frunte”, a declarat acesta.

Această poziție sugerează că, în pofida tensiunilor, nu există în prezent condițiile politice pentru o schimbare rapidă a guvernării.

Un punct central al declarațiilor lui Crin Antonescu îl reprezintă poziția premierului Ilie Bolojan în raport cu USR. Fostul lider PNL a respins ideea că acesta ar fi fost „capturat” politic, susținând că apropierea de USR este una asumată.

„Lucrurile nu sunt atât de dramatice, domnul Bolojan nu a fost o victimă, nu a fost capturat. Dacă domnul Bolojan aşa, de suflet, este USR-ist, ceea ce eu susţin, de exemplu, am constatat şi eu, e nu pentru că a fost capturat, este, ca să spun aşa, de bunăvoie şi cu plăcere”, a afirmat Antonescu.

Crin Antonescu sugerează existența unei compatibilități ideologice între premier și USR, care ar influența dinamica guvernării.

Crin Antonescu a atras atenția și asupra deciziei PSD de a include USR în coaliția de guvernare, în condițiile în care acest lucru nu era, în opinia sa, necesar din punct de vedere aritmetic.

„Cei din PSD poate ar trebui să se gândească un pic retrospectiv de ce au acceptat prezenţa USR într-un guvern în care aritmetic nu era absolut necesar”, a spus acesta.

În analiza sa, Antonescu a susținut că USR deține o influență semnificativă în actualul executiv, chiar mai mare decât alte partide.

„USR-ul are poziţii de forţă cu adevărat în Guvern, mai ales în acest context. Aş spune că e partidul cu cele mai importante poziţii şi nu cred că PSD-ul are în acest moment disponibilitatea de a pune capăt acestei colaborări”, a declarat acesta.

În ceea ce privește scenariul alegerilor anticipate, Crin Antonescu a fost rezervat, considerând că acesta este dificil de realizat în actualul sistem politic.

„Mai puţin probabil, având în vedere sistemul nostru şi faptul că orice formulă pentru alegere anticipate trebuie să treacă prin votul parlamentarilor în exerciţiu. Şi, sincer, aşa cum se ştie de multă vreme, nu prea-i văd nici pe cei din AUR, în primul rând poate pe cei în AUR, aşa în opoziţie cum sunt, deci nu prea văd. Sigur, nu pot să exclud aşa ceva (...) nu cred că vor fi alegeri anticipate, nu cred într-o schimbare apropiată de Guvern”, a afirmat acesta.

Argumentul invocat este unul procedural, legat de dificultatea de a obține sprijin parlamentar pentru declanșarea anticipatelor.

Declarațiile lui Crin Antonescu vin în aceeași zi în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre posibile scenarii politice după 20 aprilie, inclusiv intrarea în opoziție sau modificarea formulei de guvernare.

Acesta a subliniat că menținerea actualei formule doar de dragul stabilității nu este o soluție.

„În Coreea de Nord e stabilitate, dar nu există prosperitate”, a transmis liderul PSD.

În același timp, Grindeanu a reiterat că scenariul alegerilor anticipate există, dar este dificil de realizat.