Crin Antonescu, despre cazul Irina Ponta: România trebuie să scape de otrava politică numită USR. Mă umple de scârbă

Fiica fostului premier Victor Ponta, Irina Ponta, nu a fost inclusă pe lista pasagerilor care au fost repatriați din Emiratele Arabe Unite către România, fiind transportați mai întâi în Oman. Victor Ponta a susținut că ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi dat „ordinul direct” ca fiica sa să nu urce în autocar.

În acest context, fosta soție a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, a declarat că va depune plângere penală împotriva ministrului Oana Țoiu. Irina Ponta, în vârstă de 17 ani și 11 luni, este elevă în România și se afla în Emiratele Arabe Unite pentru a susține un interviu la Universitatea din Abu Dhabi, în cadrul unui program pentru care a fost selectată.

„Mi s-a dat această explicație pe care am spus-o. Este o vulnerabilitate de imagine și nu se poate urca în acel avion. Doamna Țoiu nu se luptă cu Victor Ponta, doamna Țoiu se luptă cu mine, pentru că eu sunt mama Irinei. Am răspuns la telefon, am auzit copilul plângând și am aflat motivul. Orice mamă de pe pământul ăsta ar fi reacționat la fel. Am întrebat ce se întâmplă. Mi s-a spus ce s-a întâmplat. Sigur, n-am făcut rău voit nimănui și nu doresc să pun personalul din consulat în situația în care adevărul îl știu toți acolo”, a spus Daciana Sârbu, joi seară, la Antena 3.

Fosta soție a lui Ponta a adăugat că a pornit acest scandal „ca mama Irinei, pentru că copilul meu nu are nicio vină. Este un copil minunat și nu trebuie să înțeleagă că faptul că se numește așa înseamnă că e vinovată. N-a dat din picior și a spus că vrea să fie în avionul acela. Nu am urcat-o în niciun private jet. Am avut patru zboruri anulate în cursul acestei săptămâni.”

Crin Antonescu, fost lider PNL și candidat la prezidențiale, a transmis solidaritatea sa față de Irina Ponta, Daciana Sârbu și Victor Ponta. El a vorbit dur despre USR, care ar fi implicat în incident.

„Nu mă poate bănui nimeni că îl simpatizez pe dl. Ponta. Puține persoane au la fel de multe motive ca mine să îl deteste. Și îl detest. Definitiv. Dar ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale, Irina, mă umple de scârbă și de groază. Aceste vietăți useriste, dna Țoiu și compania, sunt cele mai mizerabile secături pe care le-am văzut în politica României după 1989. Să împiedici un minor să ia un avion spre țara lui, într-o situație limită, pe considerente de „imagine”, e tot ce am văzut mai mizerabil, mai revoltător, mai inuman de când trăiesc în sau pe lângă mocirla de politică românească.

Sunt pe deplin solidar cu Irina Ponta, cu Daciana Sârbu (persoană pe care o admir, de la distanță, pentru decență și demnitate) și, da, chiar cu Victor Ponta. România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”, a transmis Crin Antonescu pe pagina sa de Facebook.

Oana Țoiu a fost întrebată, joi, într-o conferință de presă, dacă a intervenit la consulatul din Dubai în legătură cu fiica lui Victor Ponta.

„Nu stabilesc cu nume și prenume. Eu nu voi comenta despre cazul niciunui minor, dar criteriile au fost stabilite, transparente, public. Ce pot să confirm este că, în această perioadă, indiferent de nume și prenume, sunt părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite, de exemplu, aceste priorități. Ce pot să confirm este că am spus tuturor consulilor cu care am discutat că trebuie să respecte criteriile stabilite și comunicate transparent, indiferent de cerințele pe care le au”, a spus ministrul.

Țoiu a adăugat că prioritate în transferul în România o au grupurile școlare și cazurile medicale: „Chiar dacă respectăm și înțelegem nevoia fiecărui părinte să-și știe imediat copilul acasă, avem anumite criterii. Au existat inclusiv cazuri de femei însărcinate care nu sunt pe acest zbor pentru că au optat pentru alte variante sau pentru că nu au putut să vină însoțite.

Noi nu luăm decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil, nici ca prioritizare, nici ca deprioritizare. Dar ce pot să-i spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să-i spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate în continuare copiilor.”