Daciana Sârbu: Oana Ţoiu a sunat şi a spus că nu dă bine să fie copilul în avion 

Daciana Sârbu, fosta soţie a lui Victor Ponta, a declarat, după ce fostul premier a acuzat că fiica lor nu a putut pleca din Oman pentru că ministrul de Externe Oana Ţoiu a cerut ca această să nu fie lăsată să urce, că ministrul a sunat şi a spus că „nu dă bine să fie copilul în avion”. „Lucrurile nu pot rămâne aşa”, a spus aceasta.

Daciana Sîrbu a răspuns, pe Facebook, unui comentariu în care era criticat faptul că situaţia fiicei sale şi a lui Ponta a devenit subiectul principal al conferinţei de joi susţinute de ministrul de Externe Oana Ţoiu.

„Fata de aproape 18 ani a lui Ponta, care trăia neînsoțită într-un apartament din Duba, lua locul unui alt copil, pentru că, mai sunt 94 de copii care așteaptă zborul spre România”, afirma autoarea postării.

„1. Irina este minoră până împlineşte 18 ani - aşa e legal! 2. Irina NU este rezident în UAE 3. Eu nu am vorbit cu nimeni - ei au chemat-o la Consulat să o ducă la zborul de Oman pentru că am anunţat consulatul de sâmbătă că e acolo şi că îmi doresc să o aduc înapoi cât mai repede cum au făcut atâţia români până li s-a mai răspuns la telefon 4. Zborul este pe jumătate gol - deci nu lua locul nimănui 5. Sper să va puteţi în locul meu când sună copilul şi plânge că stă în subsol şi să nu fiţi vreodată în situaţia asta", a răspuns fosta soţie a lui Ponta.

Daciana Sârbu a afirmat că, dacă fiica sa era „privilegiată”, ar fi zburat încă de sâmbătă, așa cum s-au întors mulți alții. „Nu comentez de obicei şi nu suport confictele, dar doamna ministru exact asta a făcut. A sunat şi a spus că nu “da “ bine să fie copilul în avion şi lucrurile nu pot rămâne aşa!”, a mai scris aceasta.

Ponta a afirmat că fiica sa nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Oman, susţinând că decizia ar fi fost luată din ordinul ministrului de Externe.

„Da, este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a afirmat acesta pentru DC News.

Ministrul a respins acuzaţiile şi a afirmat că nu există nicio decizie a sa privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul apartenenţei politice a părinţilor.

„Îl înţeleg dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informaţiile din conferinţele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidenţa consulară. Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică”, a explicat Oana Ţoiu.