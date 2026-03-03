Victor Ponta: România tocmai a fost lovită de al patrulea „meteorit”

Escaladarea conflictului dintre Israel și Iran, susținut de Statele Unite, riscă să producă un nou șoc major pentru economia României. Fostul premier Victor Ponta atrage atenția că situația geopolitică actuală ar putea avea consecințe serioase și ridică întrebarea în postarea sa de pe Facebook dacă autoritățile sunt pregătite să gestioneze un nou val de criză, comparabil cu cele din ultimii ani.

Într-o postarea sa, Victor Ponta face o paralelă între actualul context internațional și episoadele dificile prin care România a trecut recent, precum pandemia, războiul din Ucraina sau anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Suntem pregătiți? Facem ceva? Ne mulțumim, ca până acum, să găsim „vinovați” și atât? România tocmai a fost lovită de al patrulea „meteorit”! După pandemia de COVID, războiul din Ucraina, anularea alegerilor prezidențiale – acum războiul dintre Israel (cu sprijinul SUA) și Iran”, scrie Ponta pe Facebook.

Fostul șef al Guvernului subliniază că, înaintea oricărei analize economice, prioritară rămâne protejarea cetățenilor români aflați în regiunea afectată de conflict. În opinia sa, situația acestora trebuie tratată cu maximă urgență.

„Sigur că acum cel mai important este să îi vedem în siguranță pe toți românii prinși în conflictul din zonă. Am încredere că autoritățile din UAE, Arabia Saudită și Qatar vor rezolva curând această problemă esențială pentru toți cei care avem oameni dragi acolo”, a declarat Ponta.

Victor Ponta a prezentat o serie de date referitoare la reacția piețelor europene după izbucnirea confruntărilor dintre Iran și coaliția occidentală. Potrivit acestuia, efectele s-au resimțit aproape imediat în prețurile energiei. „După începutul conflictului dintre Iran și coaliția occidentală (Statele Unite + Israel) din Orientul Mijlociu, piețele energetice din Europa au înregistrat creșteri semnificative ale prețurilor la gaze naturale și petrol într-un interval foarte scurt de timp”, a continuat Ponta.

Victor Ponta a explicat că, odată cu izbucnirea conflictului dintre Iran și coaliția occidentală formată din Statele Unite și Israel, piețele energetice europene au reacționat imediat, înregistrând creșteri rapide ale prețurilor la gaze naturale și petrol. La hub-ul TTF din Amsterdam, principalul reper pentru Europa, cotațiile gazelor au urcat într-o singură zi cu aproximativ 25% peste nivelurile anterioare escaladării, iar în anumite momente creșterile au ajuns chiar la 40–50%, marcând cel mai abrupt avans de după august 2023. În scenarii pesimiste, în cazul unei blocări prelungite a transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz, prețul gazelor ar putea depăși 100 de euro/MWh, cu potențiale majorări de peste 130% în situații extreme. Potrivit acestuia, saltul este alimentat de perturbările în livrările de gaz natural lichefiat, inclusiv din Qatar, dar și de temerile privind întreruperi majore în aprovizionare. În ceea ce privește petrolul, fostul premier a arătat că barilul Brent a înregistrat o creștere imediată de 7–13% după escaladarea conflictului, iar în unele momente cotațiile au trecut de pragul de 80–83 de dolari, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele luni. Specialiștii avertizează că, dacă blocajele din Strâmtoarea Hormuz s-ar prelungi, prețul ar putea avansa spre 100 de dolari pe baril sau chiar peste acest nivel, în contextul în care o parte semnificativă a exporturilor mondiale tranzitează această rută strategică. Potrivit fostului premier, aceste evoluții pot avea efecte în lanț asupra economiei românești, prin scumpiri la energie, transport și produse de bază.

În finalul mesajului său, Victor Ponta pune sub semnul întrebării capacitatea statului de a gestiona consecințele unei noi crize majore. El critică dezbaterile superficiale din spațiul public și cere o abordare serioasă, bazată pe expertiză.

„Dincolo de dezbaterile absolut aberante ale unor „analiști de carton” pe la televiziuni și de campania de dezinformare și manipulare din online – are statul român o strategie pentru această nouă situație? A reunit statul român cei mai buni specialiști și a început să ia decizii?

Fără nicio conotație politică: sunt convins că, într-o situație de o gravitate fără precedent, ar trebui să facem altceva decât am făcut până acum. Dacă stăm după mintea unora precum „Miruță” și a „influencerilor” care mereu au găsit vinovații – „COVID-ul, Putin, PSD, Iranul” – ne va fi tuturor foarte, foarte greu”, își încheie Ponta postarea.