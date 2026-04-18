Cum se decongelează corect carnea. Care sunt cele mai folosite metode în bucătărie

Carnea este adesea păstrată la congelator atunci când nu este consumată imediat, iar înainte de gătire, aceasta trebuie decongelată corect. Felul în care este decongelată poate influența cât de sigură este pentru consum, dar și consistența cărnii.

Decongelarea în frigider este una dintre metodele sigure recomandate de specialiști. Carnea este ținută la o temperatură scăzută, ceea ce încetinește dezvoltarea bacteriilor. Procesul durează mai mult, dar tocmai această decongelare lentă ajută la menținerea unei temperaturi stabile pe toată suprafața produsului și reduce riscul de contaminare.

Practic, carnea se mută din congelator în frigider și se așază într-un recipient sau pe o farfurie adâncă, astfel încât lichidul care se scurge să nu ajungă pe alte alimente. Bucățile mici se pot decongela peste noapte, în timp ce bucățile mai mari au nevoie de mai mult timp.

Un alt avantaj important este că produsul rămâne sigur pentru consum și după decongelare, pentru o perioadă limitată, ceea ce oferă mai multă flexibilitate când vine vorba de gătit. Pentru multe tipuri de carne, aceasta este metoda care păstrează cel mai bine textura și gustul inițial.

O altă metodă este decongelarea în apă rece. Aceasta este utilă atunci când timpul este mai scurt, dar trebuie făcută cu atenție. Recomandarea este ca produsul să fie pus într-o pungă etanșă, apoi să fie scufundat în apă rece, nu caldă și nu fierbinte. Apa trebuie schimbată la fiecare 30 de minute, astfel încât temperatura să rămână scăzută pe tot parcursul procesului.

Metoda este mai rapidă decât frigiderul, însă cere mai multă supraveghere. Punga bine închisă nu protejează doar carnea de contactul direct cu apa, ci reduce și pierderea de suc, care poate afecta gustul și textura. FDA și USDA arată, de asemenea, că alimentele decongelate în apă rece trebuie gătite imediat. Motivul este simplu: această metodă scurtează timpul de așteptare, dar nu oferă aceeași marjă de siguranță ca păstrarea în frigider.

Carnea crudă poate conține germeni care provoacă toxiinfecții alimentare, iar autoritățile includ carnea și carnea de pasăre printre alimentele cu risc mai ridicat.

Când decongelarea se face pe masă, lângă aragaz sau în apă caldă, stratul exterior se încălzește mai repede decât interiorul. Asta creează condiții bune pentru multiplicarea bacteriilor și, în unele situații, pentru formarea unor toxine care pot rezista chiar și după gătire.