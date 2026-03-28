Cât timp pot fi păstrate alimentele în congelator fără să își piardă prospețimea

Congelatorul este prezent în majoritatea locuințelor și este folosit zilnic pentru păstrarea alimentelor. Temperaturile scăzute încetinesc procesele de degradare și dezvoltarea bacteriilor. Totuși, durata de păstrare diferă în funcție de tipul alimentului.

Congelarea nu transformă alimentele în produse care rezistă la nesfârșit fără schimbări vizibile. Autoritățile din domeniul siguranței alimentare arată că alimentele ținute constant la temperaturi de aproximativ -18°C, rămân sigure pentru consum pe perioade foarte lungi, însă timpul recomandat de păstrare privește mai ales menținerea calității.

Mai exact, gustul, textura și aspectul se pot modifica treptat, chiar dacă produsul rămâne sigur din punct de vedere microbiologic. Din acest motiv, intervalele de timp recomandate sunt orientate spre prospețime, nu doar spre siguranță alimentară.

În cazul cărnii, diferențele sunt mari de la un produs la altul. Carnea tocată de vită, porc, miel sau pasăre este recomandat să fie păstrată în congelator aproximativ 3 până la 4 luni. Bucățile întregi de vită, vițel, miel și porc rezistă mai mult, în general între 4 și 12 luni, în funcție de tipul tăieturii.

Puiul sau curcanul întreg pot fi păstrate până la un an, în timp ce bucățile de pasăre au, de regulă, un interval recomandat de până la 9 luni. Pentru pește, durata diferă în funcție de conținutul de grăsime: peștele slab poate fi ținut aproximativ 6 până la 8 luni, iar peștele gras, cum sunt somonul sau macroul, în jur de 2 până la 3 luni, fără pierderi importante de prospețime.

Preparatele gătite nu trebuie ținute mult timp la temperatura camerei înainte de a fi congelate. Site-ul oficial al SUA privind siguranța alimentelor recomandă ca resturile să fie consumate în cel mult 48 de ore sau congelate dacă acest lucru nu este posibil.

După congelare, supele, tocanele și preparatele cu carne se mențin cel mai bine aproximativ 2 până la 3 luni. Preparatele din carne de pasăre deja gătite pot rezista, în funcție de tip, între 4 și 6 luni. Și mesele congelate gata preparate au, de regulă, o durată recomandată de circa 3 până la 4 luni pentru păstrarea unei calități bune.

Prospețimea depinde nu doar de tipul alimentului, ci și de modul în care este ambalat și de felul în care funcționează congelatorul. Site-ul oficial al SUA privind siguranța alimentelor recomandă recipiente etanșe, pungi speciale pentru congelare și etichetarea produselor cu data congelării.

Ambalarea corectă reduce riscul de „freezer burn”, adică uscarea suprafeței și apariția cristalelor de gheață, fenomen care afectează calitatea. De asemenea, preparatele calde trebuie răcite înainte de a fi puse la congelator, iar decongelarea este recomandat să fie făcută în frigider, nu la temperatura camerei.