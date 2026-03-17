Urzicile, mai scumpe decât carnea. Cât plătesc românii prea leneși să și le culeagă singuri

Odată cu venirea primăverii, piețele din România s-au umplut de verdețuri proaspete, însă printre acestea, urzicile atrag atenția prin prețurile neobișnuit de ridicate. În județul Brașov, prețul unui kilogram de urzici pornește de la 45 de lei, în timp ce în Capitală prețul urcă până la 65 de lei.

Comparativ, un kilogram de ceafă de porc, considerat un produs de bază în alimentația românilor, poate fi găsit în supermarketuri cu aproximativ 30 de lei.

În bucătăria românească, urzicile sunt folosite pentru ciorbe, supe sau tocănițe. De asemenea, acestea sunt folosite și pentru ceaiuri sau infuzii.

Ciorba de urzici este o alegere ideală pentru cei care țin Postul Mare. Ingrediente necesare: urzici, un morcov, o ceapă, doi cartofi mari, 200 g roșii în bulion, borș de putină, leuștean, pătrunjel și mărar. Pentru un plus de aromă, se pot adăuga și rădăcină de pătrunjel, țelină sau păstârnac.

Pentru început, se pun la fiert doi litri de apă. Ceapa și morcovul, curățate și tocate, se adaugă împreună cu rădăcinoasele. După 15–20 de minute, se pun cubulețele de cartofi și se fierb până se înmoaie. La final, se adaugă roșiile în bulion și sarea.

La final, borșul și urzicile se adaugă peste restul ingredientelor, iar oala se acoperă cu un capac. După încă 40 de minute la foc mic, ciorba de urzici poate fi savurată cu ardei iute și cu mămăligă caldă.

Pentru aluat sunt necesare 500 g făină, 200 ml apă călduță, o linguriță de sare, 2 linguri de ulei și o linguriță de oțet. Umplutura se pregătește din 300 g urzici tinere, 150 g brânză de vaci sau telemea, 2 ouă, o ceapă verde opțional, sare și piper după gust.

Urzicile se spală bine și se opăresc 2–3 minute în apă clocotită cu sare. După ce au fost puse la scurs, acestea se toacă mărunt și se amestecă apoi cu brânza sfărâmată, ouăle bătute și ceapa verde. Compoziția se condimentează după gust și se lasă deoparte până la pregătirea aluatului.

Aluatul se frământă până devine elastic și omogen, apoi se lasă să se odihnească 20 de minute. Ulterior, se împarte în bucăți și se întind foi subțiri. Pe jumătate din fiecare foaie se așază umplutura, iar cealaltă jumătate se pliază peste ea, sigilând bine marginile. Plăcintele pot fi modelate rotund sau pătrat, după preferință. Înainte de coacere, plăcintele se ung cu puțin ulei și se așază într-o tavă pregătită. Se coc la 180°C timp de 25–30 de minute, până capătă o culoare aurie și o textură crocantă.