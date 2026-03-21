Nouă terapie experimentală pentru cancer. Ar putea fi tratat cu ajutorul bacteriilor modificate genetic

Un nou studiu realizat de cercetători din China, coordonat de Tianyu Jiang de la Universitatea Shandong, propune o abordare experimentală neobișnuită în tratamentul cancerului: utilizarea unei bacterii modificate genetic pentru a identifica tumorile și a livra medicamente direct în interiorul acestora, potrivit Science Daily.

În cadrul cercetării, oamenii de știință au lucrat cu tulpina Escherichia coli Nissle 1917, o bacterie considerată benefică și folosită frecvent ca probiotic în organismul uman. Aceasta a fost reprogramată genetic astfel încât să producă Romidepsin, un medicament anticanceros deja aprobat pentru utilizare în anumite tipuri de terapii oncologice.

Prin această modificare, bacteria a devenit un sistem biologic capabil să funcționeze ca un fel de „vehicul” pentru substanțe terapeutice, având abilitatea de a ajunge în zonele tumorale și de a elibera medicamentul exact acolo unde este necesar.

Experimentele au fost realizate pe modele animale, în special pe șoareci cărora le-au fost implantate celule de cancer mamar. După administrarea bacteriei modificate, cercetătorii au observat că aceasta s-a acumulat preferențial în țesutul tumoral, unde a început să producă și să elibereze substanța activă atât în condiții de laborator, cât și în organismele vii.

Mecanismul descris de echipa de cercetare combină două procese simultane: colonizarea naturală a tumorii de către bacterie și acțiunea localizată a medicamentului produs direct în interiorul acesteia. Această strategie a fost descrisă în studiu ca o formă de terapie cu acțiune dublă, în care bacteria funcționează atât ca sistem de livrare, cât și ca „fabrică” biologică de substanțe terapeutice.

Comparativ cu tratamentele oncologice clasice, cum este chimioterapia, care poate afecta atât celulele canceroase, cât și țesuturile sănătoase, această metodă urmărește o direcționare mai precisă a medicamentului. Ideea centrală este reducerea expunerii organismului la substanțe toxice și concentrarea efectului terapeutic exclusiv în zona tumorii.

În cercetarea oncologică modernă, terapiile țintite reprezintă o direcție majoră de dezvoltare, iar utilizarea microorganismelor modificate genetic este explorată tot mai intens ca alternativă la metodele convenționale. În acest context, bacteriile sunt văzute ca potențiale instrumente biologice capabile să transporte și să producă medicamente direct în organism.

Deocamdată, metoda se află în fază preclinică și nu a fost testată pe oameni. Următoarele etape de cercetare vor trebui să stabilească nivelul de siguranță, posibilele reacții adverse și modalitățile prin care bacteriile pot fi eliminate din organism după încheierea tratamentului.

Cercetătorii susțin că rezultatele obținute până acum oferă o bază importantă pentru dezvoltarea viitoarelor terapii oncologice bazate pe bacterii modificate genetic, însă aplicarea lor în practica medicală va depinde de validarea prin studii clinice extinse.