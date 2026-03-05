De ce fac așa de mulți tineri cancer. Raportul care dezleagă misterul, publicat în SUA

Cancerul colorectal este tot mai frecvent în rândul adulților tineri, potrivit unui nou raport publicat de American Cancer Society. Datele arată că, deși incidența bolii a scăzut în rândul persoanelor vârstnice, numărul diagnosticelor crește constant la populația sub 65 de ani, conform Fox News.

Raportul intitulat Colorectal Cancer Statistics, 2026, publicat în revista științifică CA: A Cancer Journal for Clinicians, evidențiază o schimbare semnificativă în distribuția cazurilor de cancer colorectal. În prezent, adulții cu vârsta de până la 65 de ani reprezintă aproximativ 45% dintre toate cazurile noi, o creștere considerabilă față de anul 1995, când această categorie reprezenta doar 27% din total.

Potrivit raportului, cea mai rapidă creștere a incidenței cancerului colorectal se înregistrează la persoanele cu vârste între 20 și 49 de ani. În acest segment de vârstă, numărul cazurilor crește cu aproximativ 3% anual.

Datele arată, de asemenea, că majoritatea cazurilor diagnosticate la persoane sub 50 de ani sunt descoperite în stadii avansate ale bolii. Aproximativ 75% dintre pacienții din această categorie de vârstă primesc diagnosticul atunci când boala este deja într-un stadiu avansat.

În plus, aproape jumătate dintre cazurile diagnosticate la persoane sub 50 de ani apar în intervalul de vârstă 45–49 de ani. Deși această categorie este eligibilă pentru programe de screening de rutină, doar 37% dintre persoanele din acest grup efectuează testele recomandate.

Raportul arată și o creștere a cazurilor de cancer rectal, care reprezintă în prezent aproximativ 32% din toate cazurile de cancer colorectal. În urmă cu aproximativ două decenii, această formă de cancer reprezenta circa 27% din totalul cazurilor.

Rebecca Siegel, director științific senior pentru cercetare și supraveghere la American Cancer Society și autor principal al raportului, a declarat într-un comunicat că fenomenul ridică îngrijorări în rândul specialiștilor.

„După decenii de progres, riscul de a muri din cauza cancerului colorectal crește în rândul generațiilor mai tinere de bărbați și femei, confirmând o creștere reală a bolii din cauza a ceea ce facem sau a unei alte expuneri”, a spus aceasta.

Specialista a subliniat necesitatea unor eforturi suplimentare în cercetare și prevenție. „Trebuie să intensificăm eforturile de cercetare pentru a înțelege cauza, dar și să prevenim decesele prin depistare mai timpurie, educând medicii și publicul larg cu privire la simptome și crescând screeningul la persoanele cu vârste între 45 și 54 de ani.”

Raportul estimează că în acest an vor fi diagnosticate aproximativ 158.850 de cazuri noi de cancer colorectal, iar boala ar putea provoca aproximativ 55.230 de decese.

Cercetătorii afirmă că mai mult de jumătate dintre cazurile de cancer colorectal sunt asociate cu comportamente considerate cu risc ridicat. Printre acestea se numără alimentația nesănătoasă, consumul ridicat de alcool, fumatul, lipsa activității fizice și obezitatea.

Dr. William Dahut, director științific al American Cancer Society, a subliniat importanța screeningului.

„Aceste descoperiri subliniază faptul că cancerul colorectal se agravează în rândul generațiilor mai tinere și evidențiază nevoia imediată ca adulții eligibili să înceapă screeningul la vârsta recomandată de 45 de ani”, a declarat acesta.

Specialiștii atrag atenția că depistarea precoce a cancerului colorectal poate îmbunătăți semnificativ prognosticul pacienților. Conform raportului, atunci când boala este diagnosticată într-un stadiu local, rata de supraviețuire la cinci ani ajunge la aproximativ 95%.

Autorii raportului subliniază că investițiile în cercetare și dezvoltarea de noi terapii sunt esențiale pentru îmbunătățirea tratamentului și a îngrijirii pacienților.