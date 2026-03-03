Social

După 11 ani de luptă cu cancerul și o mobilizare uriașă a românilor, Andreea Aniță a murit la doar 27 de ani

După 11 ani de luptă cu cancerul și o mobilizare uriașă a românilor, Andreea Aniță a murit la doar 27 de anilumânare / sursa foto: dreamstime.com
Andreea Aniță, tânăra din Fălticeni pentru care românii au donat 2,3 milioane de euro, a murit, în ciuda eforturilor uriașe depuse pentru salvarea ei. Polițistul Dani Cek, cunoscut pentru implicarea în cazurile copiilor cu boli grave, a anunțat tragedia pe pagina sa de Facebook.

Tânăra s-a luptat cu o formă de cancer

Potrivit polițistului, tânăra s-a luptat timp de 11 ani cu acest diagnostic cumplit.

„Andreea Aniţa a fost mai mult decât o luptătoare. A fost o lumină care a ars constant, chiar şi atunci când durerea era mai puternică decât speranţa”, a scris Dani Cek.

Deși eforturile depuse nu au fost suficiente pentru a o salva pe Andreea și a-i permite să își împlinească visul până la capăt, polițistul Dani Cek a subliniat că fiecare moment al luptei a avut sens și că, dacă ar putea, ar relua întreaga experiență. El a explicat că ar trece din nou prin toate provocările, temerile și obstacolele, doar pentru a-i oferi Andreei o zi în plus alături de cei dragi.

„Ea a câștigat fiecare zi în care a iubit, a inspirat și a adunat suflete în jurul ei. Dacă aș putea să o iau de la capăt, aș trece prin tot din nou. Prin frică, prin lacrimi, prin aşteptări şi speranţe. Aş alege iar şi iar să cred, să lupt, să nu renunţ, doar pentru a mai avea încă o zi în care Andreea să fie aici”, a adăugat el.

Andreea Aniță

Andreea Aniță. Sursa foto: Facebook

Unde vor ajunge banii strânși pentru ea

Polițistul a spus că, deși pierderea Andreei este greu de acceptat, banii strânși în numele ei nu vor fi pierduți. Aceștia vor ajuta alți copii bolnavi de cancer și vor oferi familiilor care trec prin același coșmar o șansă la viață.

„Dacă nu au reuşit să o salveze pe Andreea, vor salva alţi copii bolnavi de cancer. Vor însemna şanse la viaţă pentru familii care acum trec prin acelaşi coşmar”, a arătat el.

O luptă grea cu cancerul

Andreea Aniță, în vârstă de 27 de ani, se lupta de 11 ani cu sarcom sinovial, o formă rară și agresivă de cancer. În acest timp, a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale, inclusiv prin amputarea unui picior, și tratamente de chimioterapie în țară și în străinătate. În ultima lună, tânăra era internată în spital, intubată, cu un prognostic rezervat al șanselor de supraviețuire.

Anul trecut, asociația „Aripi pe pământ”, coordonată de polițistul brașovean, a reușit să strângă într-un timp record de opt zile, împreună cu preotul Alexandru Lungu, suma de 2,3 milioane de dolari pentru tratamentul inovator pe care Andreea urma să-l facă în SUA.

